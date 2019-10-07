تنتظرك أجواء إيجابية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: سيشكل هذا الاسبوع انطلاقة ايجابية بالنسبة اليك تتمتع بحظوظ عالية وفعالة وغنية شرط التحلي بالجهوزية التامة للتحرك فالاجواءمشجعة على التنقل والتفاوض فتطل على مستقبل افضل وتطور لافت تتسارع الاحداث بشكل مميز واستثنائي مع انتقال الزهرة وعطاردمن معاكسة برجك من العذراء بالاضافة الى انتقال القمر الى برجك يومي السبت والاحد فتكون انطلاقة ممتازة تحت تاثير المربع الفكي الذي يعطيك نوع من تفاهم ورعاية لمصالحك تنطلق بقوة وحماسة وتعيش لحظات جميلة وفترة مثمرة وايجابية وتتلقى جوابا او عرضا مهنيا مهما وتعرف لقاء او مصالحة او نجاحا باهرا وتباشر بتنفيذ مشروع او تحصل على موافقة طال انتظارها تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى برج الدلو الهوائي يومي الاثنين والثلاثاء ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من برج الميزان اي من البيت الثاني بيت المال بيت المكاسب والثروات وبيت الثقة بالنفس فتتطور الامور والمعنويات وتشعر بطاقة مهمة جدا كما يفتح لك ابواب الحظ والنجاح وتشجعك الكواكب على استقبال فترة جديدة ومميزة من حياتك فكن جاهزا لحسم الامور من دون تردد كذلك سوف تدعمك تاثيرات القمر من الحوت الذي يقدم لك خبرا مهما تنقلات رحلة سفر فترة فعالة فيها حظ غنى حماية ورعاية انه اسبوع كريم وواعد بالنجاح ما يتوجب عليك مضاعفة الجهود وعدم اضاعة الوقت والحظوظ الدسمة .

عاطفياً: واخيرا يدخل كوكب الزهرة الى برج العقرب الصديق فتتبدل المشاعر والمواقع والمواقف لمصلحتك وقد تفرح لخبر سار في هذا الاسبوع المناسب لتعزيز الشعبية والصداقات وقد تشهد حياتك العائلية حدثا مفرحا ولادة طفل او خطوبة تخص احد الاصدقاء او علامات اكاديمية ناجحة تخص احد الاولاد للعازب يتحدث كوكب الحب عن معنويات مرتفعة جداً وطاقاتك كبيرة توظفها في سبيل التقرب من الحبيب واعادة الامور الى مجراها الطبيعي.

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