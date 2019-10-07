تنتظرك أجواء تتسم بالنشاط خلال هذا الأسبوع

مهنياً: الجو العام نشيطا وفعالا وسريعا الشمس والمريخ في الميزان الزهرة وعطارد في العقرب ما يعني اسبوعا دسما يفتح امامك مجالات كي تصل الى النجومية فتحقق انتصارا وتظهر مزايا رائعة تلفت الانظار يومي السبت والاحد ومع وجود القمر الجديد في برج الجدي اي في البيت الثاني بيت المال وكان هناك نوع من محاسبة واعادة جدولة للمواضيع المالية الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان ما يجعلك تطلق العنان لنشاطاتك الذهنية والفكرية وايضاً الجسدية فجدول اعمالك حافل بالارتباطات والواجبات المتنوّعة سواء كان ذلك على الصعيد الاجتماعي او الشخصي فتنعم بتحرر اجتماعي فكري ومهني يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر يومي الاثنين والثلاثاء الى برج الدلو الهوائي يعطيك القدرة على الفصاحة والبلاغة تفاوض تشرح وجهة نظرك ان كلامك هو مفتاح نجاحك فانت صاحب رؤية واضحة وتملك قدرة على التحليل الصائب تعيش اياما ناجحة و تحصد مكافأة او تقديرا لجهودك تدخل في المرحلة الاصعب والاتعب بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى برج الحوت المائي المواجه لبرجك الذي قد يحمل خيبة وتأخيراً قلق وتراكم بالمهمات تسرع وانزعاج وتعب عائلي وشخصي فلا تراهن على الحظ وحاذر الفشل والخسائر. سوف تثقل عليك المسؤوليات وتعتقد ان الجميع يتآمر عليك قد تقع عليك مسؤولية ايضافية حاذر من اثارة المواضيع والملفات الحساسة.اسبوع جيد يحمل تسويات وافكارا ممتازة.

عاطفياً: حاول ان تخصص فترة من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة فالجو ضاغط والمسؤولية كبيرة فلا تنشغل عن الحبيب بامور متنوعة كالعمل او الدراسة او حتى الامور اليومية لان الوضع العائلي متوتر وسوف يشهد جدالاً وخلافاً وقد تثير الحساسيات مع الشريك أو تتهمه بالبرودة وعدم التعاطف معك للعازب كن حذرا في التعامل مع الحبيب واوضح كلامك منعا للوقوع ضحية الالتباسات.

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