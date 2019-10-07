تنتظرك أجواء سعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع من اجمل الاسابيع اسبوع كثير كثير مهم واجابي انت الاكثر حظا والاقوى بين الابراج كن ذكيا كي تحقق ما تريد اجواء داعمة مع انتقال الزهرة وعطارد الى برجك ما يجعلك ترى الامور بوضوح وبنظرة متفائلة يطمئن بالك على حصد الدعم والتأييد يومي السبت والاحد مع وجود القمر الجديد في برج الجدي الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان تقوى معنوياتك وقوتك الجسدية والفكرية والثقة بالنفس اخبار جيدة بانتظارك تفيدك الاتصالات واللقاءات ويكون الصعيد الماديّ حافلاً ومنتجًا سيكون بانتظارك عملاً كثيراً وواجبات جامعية واكاديمية تتطلب دقة وتركيزاً وأسفاراً كثيرة لكن بالرغم من الظروف الايجابية عليك التنبه من يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى برج الدلو الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الميزان فتهدأ الامور وتتعكر الاجواء إياك أن تهمل واجباتك أو أن تتصرف بعشوائية وحاذر الافكار السوداء والمعنويات المنخفضة مطلوب منك بذل جهود مضاعفة لتفادي السلبيات قد تواجه عوائق وعراقيل ابتعد عن الضجيج والصخب ولا تحسم قرارا مصيريا تتحسن الاجواء وتكون التحرّكات متنوّعة وستأخذك الى صفقات ناجحة ومثمرة بين الاربعاء والجمعة تحت تاثير القمر من برج الحوت المائي الذي يقدم لك النجاح والقوة والحب والنشاط على طبق من فضة الجو الفلكي نشيط نوعية الوقت دسمة اسبوع مهم جدا اشتغل من كل قلبك فلن تندم .

عاطفياً: ستكون الاجواء مليئة بالرومنسية وسيكون لسانك طليقا في المغازلة والاطراءات تحت تاثير كوكب الحب من برجك لذلك كثف الاتصالات تصالح مع الاحبة وتقرب من الاخرين للعازب سوف يبتسم الحب فيأخذك إلى عالم جديد فتعيش أحلاماً كثيرة وتفعل المستحيل للفوز بقلب الحبيب وربما ترتبط بخطوبة او زواج.

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