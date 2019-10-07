تنتظرك أجواء هادئة خلال هذا الأسبوع

مهنياً:استرخاء تام انزعاج تعب قلق تراجع مضايقة في بداية هذا الاسبوع المتقلب الذي لا يصلح معه التصرف بتسرع سوف تشتد الضغوط تكون الاجواء ثقيلة ومعاكسة يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من برج الجدي الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من بالاضافة الى انتقال المريخ الى برجك الذي يطالك مباشرة ويسبب لك الضغوط والمعاكسات تتازم لاقل اشارة وتشكو من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات، وتتعرّض لظلم او محاولة احتيال لذلك كن متيقظاً وحذراً، ولا توقع على أي ورقة او مستند كي لا تندم، تجنب الغضب والانفعال ان هذه الفترة هي امتحان لطاقاتك الإدارية والتنظيمية والادارية، واذا لم تأخذ الاحتياطات الكاملة لمواجهة الامور بموضوعية ستكون النتائج غير مرضية . تتبدل الظروف لمصلحتك وتعرف انفراجا يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى برج الدلو الصديق الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من برجك الذي يقد لك الحلول والايجابيات المسامحة والانفتاح من افضل ايام الاسبوع فتحقق ارباحا اخبار دسمة مكافآت تطورات جميلة وربما ارباحاً سيلمع نجمك وتنمو شعبيتك وتزدهر مشاريعك.تتبدل الظروف وتتازم المواقف مع انتقال القمر الى برج الحوت بين الاربعاء والجمعة الذي يسبب لك تعب انزعاج نوع من قلق نوعية الوقت فارغة كليا من الامال فلا تراهن على الحظوظ ولا على النجاح.اسبوع جيد لكن عليك استغلال الايام الايجابية بطريقة فعالة ومحسوبة وذكية.

عاطفياً : بالرغم من انتقال الزهرة من برجك الى العقرب الا انك لا تزال تعيش لحظات شيقة حافلة بالاخبار والتطورات والانسجام والجاذبية قد تفرح لانفراج عاطفي وعائلي كبير فأنت على موعد مع والتناغم والمصالحة مع الشريك والاودلاد للعازب وجود كوكب الحب في العقرب يزيدك جاذبية ويعلن عن فترة مميزة حان الوقت لاعادة المياه الى مجاريها الطبيعية فتكون على موعد مع الزواج.

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