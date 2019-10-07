تنتظرك أحداث سعيدة ومؤثرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: ترتفع المعنويات وتحقق انتصاراً وترتاح من تاثيرات كوكب المريخ الضاغطة وتظهر مزايا رائعة تلفت الانظار بداية هذا الاسبوع الايجابية والمهمة التي تحقق لك احلامك وتعطيك الدعم كي تتقدم بطريقة سريعة جدا جدادون اي اعتراض حاول ان تستغل هذه الايام المميزة لاطلاق مشروع او صفحة جديدة تحت تاثير القمر من برج الجدي الصديق الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان من البيت الثاني بيت المال تستعيد حماستك وتفاؤلك ونشاطك وحيويتك وذلك على كافة الاصعدة تتصاعد شعبيتك وتتاح لك فرص مهمة للقيام باعمال عديدة تهتم للدفاع عن مشروع ما وتفكر بالسفر وتخطط لرحلة ما انها فترة استعادة موقع وعودة الى النشاطات الداعمة كذلك سوف تتوضح الصورة الفلكية مع وصول القمر الى برج الدلو يومي الاثنين والثلاثاء وتعيش فترة جيدة جدا وحافلة بالنشاطات الاجتماعية وغيرها تتجاوب مع التاثيرات الفلكية وتحقق معظم رغباتك تزداد شعبيتك وتفرح لوجود اشخاص اوفياء بالقرب منك. لكن سوف تلاحظ بعض التقلبات والانزعاجات والمضايقات والعصبية والقلق بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى الحوت المواجه لبرجك فترة معاكسة تسبب تقلّبات متعددة وعلى مختلف الاصعدة . قد تجد نفسك في ورطة او موقف حرج ربما بسبب خصم او منافس او حاسد لئيم المجازفة ممنوعة كلياً والأجواء صعبة لا تسمح بالتقصير ولو جزئياً. اسبوع مهم جدا لكنه متطلب ابتعد عن المشاكل.

عاطفيًا: تعيش اسبوعا جيدا ودافئا تسارع الى تقريب وجهات النظر وطمأنة الحبيب وتتحرك بالاتجاه الذي تريده الظروف ممتازة يخيّم الحنان على الأجواء المليئة بالحب والتقارب بعيداً عن الاستفزازات للعازب, اسبوع ناشط تنطلق فرحاً وتتلقى الدعوات من كل صوب كما العروض المسلّية فتستفيد من كلّ لحظة، في حين أنّ الحبيب قد يفاجئك بهدية أو بخبر جيد.

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