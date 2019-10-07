تنتظرك أحداث سعيدة ومهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: الجو العام داعم كليا تختفي الصعوبات بسهولة تحت التاثيرات الجيدة التي ترافقك الحيوية والحماسة مع وجود القمر في الجدي يومي السبت والاحد اي في البيت السادس بيت الشغل والركض والحياة الروتينية وبيت الاهتمامات والمفاجىت والدعم الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الميزان الصديق فتتسهل المعاملات القانونية والاستشفائية تطالعك بأخبار جيدة ووعود صادقة تتحقق معظمها ما يجعلك تتمتع بنظرة ثاقبة وقدرة على استباق الاحداث لكن سوف تتبدل الظروف يومي الاثنين والثلاثاء تحت تاثير القمر من برج الدلو الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الميزان ايام ضاغطة وصعبة تسبب توتر انزعاج قلق فتكون مضطرا الى تبرير كل قرار أو موقف تتخذه، وإعطاء شرح وتفسير، المتطلبات كثيرة والمتغيّرات أيضاً من المحتمل أن تتلقى خبراً يربكك لذلك تجنب اتخاذ قرارات حاسمة لانها فترة مخيبة للامال متعبة ومحزنة فلا تجازف تتوضح الامور بعد ضغوط وصخب الايام الماضية بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى الحوت الصديق ترتاح من المسؤوليات الصعبة تتحكم في مصيرك وتستعيد السيطرة على الأحداث فتتخذ مشاريعك أشكالاً جديدة ويكون الوقت مناسب للقيام بمشروع جديد أو الحصول على دور مميّز في العمل وتجد نفسك مطمئنا في عملك وبين الاهل والاحباء تكون الاجواء جيدة جدا تلتقط فرصاً جديدة وتتجرأ على إحداث تغييرات انطلق للمباشرة بتنفيذ مشاريعك وحارب لاستعادة موقعا بارزا في مجتمعك.اسبوع جيد يقدم لك فرص للنجاح للاحتفال للسفر.

عاطفيًا: ان انتقال كوكب الحب الى برج العقرب اي الى مواجهة مع برجك يجعلك الحياة الشخصية تعاني من ارتباك انتبه لكلامك وتصرفاتك وابتعد عن اشخاص مشاكسين يخلقون لك مناخا متوترا تكثر خلاله الالتباسات والخلافات والتي قد تؤدّي الى الجفاء وربّما القطيعة، لا يجوز الاستخفاف بمشاعر الشريك, للعازب تعاني العلاقة الجديدة من سوءتفاهم وكذلك العلاقة الغير مستقرة حاول ان تبتعد عن التسلط وفرض الرأي.

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