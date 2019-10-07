أسماء أبو اليزيد.. سمراء تكحلت في "الممر" فأربكت قلوب المصريين

بسمارها الجذاب وشعرها الأسود القاتم وملامحها البريئة التي ملأها الخوف، برعت الفنانة أسماء أبو اليزيد، خريجة كلية الفنون الجميلة، في تجسيد "تُقى" بمسلسل "هذا المساء" والذي عرض عام 2017، حيث تبحث الشخصية عن حيلة تُخلصها من ابتزاز شاب لها، وتهديداتها بالـ"فضيحة" فكانت انطلاقها لطرق قلوب عشاق الدراما، على الرغم من مشاركتها في مسلسل "أنا عشقت" عام 2014.

"أما أنت جريء والله".. على خشبة مسرح ليالي أوجيني، تألقت بفساتين الستينيات، والشابوهات وهي تُطرب مُستمعيها، بأغاني المونولوج، لتكشف عن مواهبها الفنية المتعددة، في التمثيل والغناء، والرقص، فهي شاركت أيضاً في فرقة "بهججة" وقامت بتقديم بعض المونولوجات في عدة حفلات.

ومنذ أمس باتت "أسماء" حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب العرض الأول لفيلم "الممر"، حيث جسدت شخصية "فرحة" البنت السيناوية التي عملت كدليل للجنود المصريين عقب اعتقال القوات الإسرائيلية لشقيقها، فبـ "كُحل العين"، استطاعت الفنانة خطف الأنظار إليها، وبأدائها في المشاهد التي ظهرت فيها خلال الفيلم.

"غني يا حنين".. المشهد الأول الذي جمع بين "أبو اليزيد" مع أبطال الفيلم، فكانت خير مرشد لهم، لتخطف بعينيها قلب "محمد فراج"، أو "هلال"، الذي ظل يلاحقها بنظراته، ليتفاعل "محمد الشرنوبي" معهما بأغنية "كان يوم حبك" خلال أحد مشاهد "الممر".

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وبمشاهد متسلسلة خطفت "فرحة" قلب "فراج" وقلب متابعيها من المصريين، خلال ظهورها بالفيلم، خاصة في مشهد إفاقتها لـ"محمد فراج" عقب إصابته في أحداث الفيلم، ومشهد خطبة "فراج" لها من شقيقها، وموافقتها عليه وملامح الفرح تطغى على ملامحها، حتى أربكت الفنانة الشابة قلوب المصريين.

لم تنجح "أبو اليزيد" في خطف الأنظار لملامحها فقط، فمهارتها الفنية، واجتهادها ساعداها على المشاركة في عديد من الأعمال المسرحية، حيث كانت النواه من الجامعة، في "اتيليه المسرح"، ثم مسرح الهناجر لتنافس فيما بعد على جائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عرض مسرحي لعام 2016.

كان أول عرض مسرحي لها، في الكلية، بعنوان "الحياة جميلة في فنون جميلة"، ثم قدمت على نفس المسرح: "اسطبل عنتر"، الذي أخرجه الفنان بيومي فؤاد.

ومن التمثيل للإخراج، خاضت أسماء التجربة، عام 2013، بمسرحية "حبهان"، ومن ثم ساعدت في الإخراج مع المخرج شادي الدالي في مسرحية "حلم بلاستك".

وشاركت هذا العام، في السباق الرمضاني، بمسلسلي "هوجان"، و"زودياك"، ومن المقرر ظهورها بمسلسل الأنسة فرح في 2020.