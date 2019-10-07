"كانوا أصحاب".. قصة حب الفنان الأردني إياد نصار وزوجته شيماء الليثي

"صداقة قوية ثم انجذاب وحب فزواج".. هكذا كان التدرج الطبيعي لقصة حب الفنان الأردني إياد نصار وزوجته مهندسة الديكور شيماء الليثي، التي خطفت قلبه منذ أن تقربا إلى بعضهم البعض خلال مشاركته في إحدى الأعمال الدرامية.

وبات الفنان إياد نصار، حديث الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب العرض الأول لفيلم "الممر" أمس، وتقديمه لدور ضابط في الجيش الإسرائيلي، حيث حاز على إعجاب الجمهور، مما جعله يتصدر محركات البحث، لإتقانه وإجادته للدور.

صداقة ثم حب فزواج

كشف الفنان إياد نصار عن تفاصيل علاقته بزوجته شيماء الليثي، خلال استضافته في برنامج "شيري استديو"، الذي كانت تقدمه الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر فضائية "dmc" قائلا: "زوجتي شيماء تعرف عني كل شيء، كنا في البداية أصدقاء جدًا، ولكن بعد فترة تغيرت مشاعري ناحيتها، وكنت خايف من إني أصارحها، خوفًا على علاقة الصداقة بينا، وفضلت أهزر معاها واتطمن عليها طول الوقت، وبعد فترة اعترفت بحبي ليها".

صدمة كبيرة سيطرت على "شيماء" فور اعتراف "إياد" بحبه وانجذابه ناحيتها، لكونهم يرتبطان بعلاقة صداقة كبيرة: "في الأول تفاجأت وبعد فترة بدأ يكون في انجذاب من الطرفين".

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حفل الزفاف

توجت قصة الحب التي جمعت بين الفنان وزوجته بالزواج، بعد أن استمرت لعامين، وأقيم حفل زفافهم في إحدى الفنادق بالقاهرة، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء، حيث حضر عدد قليل من الفنانين المقربين لإياد، أبرزهم "درة وخالد سليم وأحمد زاهر ومدحت صالح الذي غنى بعض أغانيه التي أشعلت الحفل".

أول ظهور إعلامي

ظهر الزوجان لأول مرة، على شاشات التلفزيون برفقة بعضهم البعض، مع الإعلامية" ريما كركي"، خلال برنامج "حكايتي مع الزمان"، وأوضحت "شيماء" أنها لا تحب الظهور في أي برنامج، فهي تفضل الوقوف خلف الكاميرات وليس أمامها، ومن ناحيته كشف "نصار" أن العمر بالنسبة له مجرد رحلة، فكلما كانت مليئة بالأحداث كانت مليئة بالمتعة.

وعن انفصاله وأولاده إيثار 14 عامًا وآدم 10 أعوام وتعاملهما مع زوجته شيماء، أكد نصار أنه لم يكن لديه أدنى شك بأن زوجته ستكون حضنا دافئا لأولاده، ومن جانبها قالت شيماء إنها في البداية كانت خائفة من فكرة الزواج من رجل لديه أولاد.

وعن طفلهما نوح والذي يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، قالت إنه قريب الشبه من والدتها لكنه بشخصيته يشبه إياد نصار، فيما اعتبر الفنان الأردني أن نوح هو حلقة الوصل الآن بينهم كأسرة حقيقية.