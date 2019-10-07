ريهام سعيد عن زيادة الوزن: "الموت أحسن من التخن واللي يزعل هو حر"

قررت الإعلامية المعتزلة ريهام سعيد العودة مُجددًا للحديث عن زيادة الوزن، على الرغم من تعرضها لسيل من المشاكل بسبب هذا الأمر، انتهى بالتحقيق معها، ووقفها عن العمل، حتى قررت هي اعتزال المهنة.
واليوم شاركت الإعلامية، بصورة "كوميك" لدجاجة على ميزان القياس، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت عليها: "بلخبط لخبطة السنين في الدايت يا لهوي يا لهوي".
وتابعت: "إللي يزعل هو حر.. الموت أحسن من التخن".
الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين منتقدين حديثها، فعلق البعض: "راعي مشاعر الناس شوية".
أزمة ريهام سعيد الأخيرة
وتحدثت "ريهام" في حلقاتها الأخيرة من برنامجها "صبايا" عن مرضى السمنة، ووصفتهم بـ"ميتين" و"عبء على الدولة"، الأمر الذي عرضها للهجوم والانتقادات، وأيضًا قدم المجلس القومي للمرأة بلاغًا ضدها.
فأعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة إيقاف برنامجها "صبايا"، ومن ثم خرجت الإعلامية ريهام سعيد في بيان لها، أعلنت من خلاله اعتزالها العمل الإعلامي، قائلة: "عمري مهشتغل في العمل الإعلامي تاني".
وأصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بحظر ظهور "ريهام" على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.
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