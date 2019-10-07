"زغروطة وفستان بدون أكتاف".. تفاصيل حفل خطوبة "ترف" ابنة صباح الجزائري

عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، هنأت الفنانة السورية صباح الجزائري ابنتها "ترف" على خطبتها في حفل عائلي، شهد حضور المقربين.

وقالت الفنانة السورية: "ألف مبروك يا بنت قلبي.. كبرتِ وخطّبتك وإن شاء الله عقبال فرحتكن الكبيرة يا إمّي... خالد وترف الله يخليكن لبعض ويحميكن"، مرفقة صورة من الخطبة، بالإضافة إلى نشرها عدة صورة عبر خاصية "ستوري" خلال رقص العروسين، وزغاريد والدة "ترف"، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق.

وأطلت خلال العروس بفستان فاتح اللون، والذي تميز بأنه بدون أكمام وغير منقوش، و"مكشوف الصدر"، مع اختيارها شعر "ويفي"، وارتدت أم العروس بفستان "وان شولدرز" أخضر اللون، وغير منقوش.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 31 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "شكلك أخت العروسة مش والدتها"، و"ألف مبروك للعروسين"، و"ربنا يسعدهم ويبعد عنهم العين".

وحرص العديد من الفنانين على تهنئة الفنانة السورية، أبرزهم: ديما الجندي وسلاف فواخرجي وهيا مرعشلي وشكران مرتجى ووائل شرف وصفاء سلطان وميسون أبو أسعد وأمارات رزق.