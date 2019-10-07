متابعو سمية الخشاب بعد تصالحها مع أحمد سعد: فين الطحال؟

أثارت تصريحات الفنانة سمية الخشاب، بشأن علاقتها مع طليقها أحمد سعد، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عقب نشوب الخلافات بينهما، والمشادات الكلامية، واتهامها له بتعنيفها والتعدي عليها مما أفقدها "الطحال".

وشاركت اليوم، سمية الخشاب متابعيها، بصورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وبدت الفنانة بإطلالة كاجوال مرتدية بلوزة بيضاء، مع بنطلون جينز، كما اعتمدت على الشعر الأسود المنسدل، ومكياج بسيط.

الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، مشيدين بإطلالتها، وظهورها الأخير.

في حين تساءل العديد منهم على تطور علاقتها بطليقها، فتباينت الأراء بين داعمي تصريحاتها، وبين التعجب من تحسن علاقتهما، عقب كل ما حدث بينهما.

فعلقت إحدى الفتيات قائلة: "سمية أحمد لسه بيحبك"، و"سمية خلاص هترجعي لأحمد؟".

بينما علق البعض بـ: "هو أنتي إزاي اتصالحتي معاه"، و"إزاي ترجعي لأحمد سعد تاني بجد زعلت عشانك أوي"، و"فين الطحال".

في حين سخرت بعض التعليقات، والتي جاءت على النحو الأتي: "فين طحالك يا سمية"، و"أومال فين الطحال".

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سمية الخشاب: "علاقتي بـ أحمد جيدة"

كانت الفنانة صرحت في أحدث حوار لهان لبرنامج "إنسايدر بالعربي"، المعروض عبر فضائية دبي قائلة: "خلافتنا انتهت، وعلاقتنا ببعض طيبة، أحلى حاجة إن الإنسان ميسبش خلافات بينه وبين حد، حلو إن يكون في حالة من السلام بينك وبين أشخاص اختلفت معاهم أو مقدرتش تكمل حياتك معاهم في يوم من الأيام، ولكن تبقى المودة والأخلاق والسلام بينكم".

وعن محاولة العديد التدخل بينهما لتسوية الخلافات، أوضحت: "مفيش مجال للوسطاء، إحنا علاقتنا ببعض كويسة، ممكن يكلمني يسألني على حاجة وأنا كذلك، عادي الحياة حلوة الحمد لله".

الانفصال

أعلن أحمد سعد انفصاله عن سمية الخشاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 28 مارس الماضي، دون إبداء أسباب، متمنيًا لها التوفيق، ليسدل الستار على علاقته بالفنانة الشهيرة، ويكتب بيده نهاية الزيجة.

خلافات وأسباب الطلاق

اتهامات بالسرقة

اتهم أحمد سعد "سمية" بسرقة شقته، وهو السبب وراء طلاقهما، حسب تصريحه لبرنامج "شيخ الحارة" من تقديم بسمة وهبة: "ضحكت عليا.. وقالتلي لازم تشتري شقة لنفسك، فعلا كنت شايف وجهة نظرها صح".

تفاصيل استيلاء "سمية" على شقته، بحسب قول "سعد" كشفها الأخير خلال البرنامج، موضحا: "قولتلها اكتبي الشقة باسمك وامضي على الشيكات بتاعة الأقساط وأنا هديهالك تسدديها كل شهر.. وأنا مكنش ليا علاقة بالبنوك إطلاقا ولا عندي دفتر شيكات"، متابعًا أنه دفع مقدم للشقة و10 أقساط، وبعدها طلب منها نقل ملكية العقار ليُفاجأ برفضها، مستطردًا: "قالتلي هديك حقها، قولتلها لأ، قامت ادتني شيك بربع المبلغ وإذا كان عجبك بقى، وهي دي المشكلة الحقيقية وراء طلاقي".

واتهم أحمد سعد، سمية خلال البرنامج، بسرقة أحد الألحان وتسجليها في الشهر العقاري باسمها.

ورد سعد بإن ادعاء سمية بأنه منعها من العمل غير صحيح، نافيا أنه لم يكن لديها أعمال خلال تلك الفترة، مؤكدا أنه يأبى أن يعيش مع امرأة لا تريده، وأنه كان ينفق على المنزل ويعطيها مصروفها.

جابلي عاهة مستديمة .."طحالي انفجر بسببه"

حلت سمية ضيفة، على برنامج "شيخ الحارة"، مع الإعلامية بسمة وهبه، وكشفت خلالها على تفاصيل وأزمات بينها وبين سعد.

وعرضت بسمة وهبة، صورة من العملية التي أجريت لسمية، بعد انفجار الطحال الخاص بها، إزاء التعدي عليها بالضرب من قبل سعد.

وقالت سمية الخشاب، إن أحمد سعد تسبب لها في عاهة مستديمة، وفقدت طحالها بسبب تعديه عليها، مضيفة: "لو ضربني في وشي كنت هقدر أدافع عن نفسي، بس ضربني ضربات متعددة في ظهري بالخاتم بتاعه، انفجر الطحال بتاعي وأنا مش حاسة، كنت هموت واتنقلي دم".

وتابعت: "طلع أحمد سعد بعد ما دخلت أوضة العمليات يبكي على الانستجرام ويقول ادعوا لسمية الخشاب، (ضربني وبكي وسبقنى واشتكى)"، موضحة أنها سامحت سعد على ذلك بعد قوله لها أنه لم يكن في وعيه.