بعد تراجع أسعارها لـ10 جنيهات.. تجنبي هذه الأشياء عند تجميد وتفكيك اللحوم الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تراجعت أسعار اللحوم الحمراء بنحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد للمرة الثانية خلال أسبوعين، ووصل إجمالي قيمة الانخفاض في الأسعار خلال أسبوعين 20 جنيهًا في الكيلو، بحسب ما قاله محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية لـ"الخليج 365".

وأرجعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الانخفاض إلى العديد من الأسباب، أبرزها تراجع حالات نفوق الماشية بعد تحصينها ضد الأمراض الوبائية، مشيرة إلى أن حالات النفوق كانت تحرم مصر من 25% إلى 30% من إجمالي عدد الماشية.

ولذلك، نستعرض لكم السطور التالية طريقة الحفظ الآمنة والصحيحة للحوم الحمراء، بحسب الدكتورة شرين علي رئيس لجنة السلامة الغذائية بنقابة البيطريين، التي قالت في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، إن هناك بعض الشروط يجب الالتزام بها عند حفظ وتجميد اللحوم الحمراء بعد ذبح الأضاحي، وأيضًا شروط استخراجها لتلافي بعض العادات غير الصحية لفك المواد المتجمدة.

في البداية.. ما هي الطريقة الصحيحة لتجميد اللحوم الحمراء؟

- لا تغسلها بالمياه قبل التجميد إطلاقًا، وذلك لتجنب زيادة التلوث البكتيري الذي يتفاعل مع المياه بعد التجميد.

- تغليفها بأحكام بأكياس مخصصة للطعام، وتكون سميكة وغير ملونة.

- تفريغ الهواء من أهم الخطوات للحفظ والتجميد تحت درجة الحرارة المنخفضة.

- تجنبِ تجميد اللحم "الضأن"، وتأكدي من نزع المحتوى الدهني لأنها قد تسبب طعم غير طبيعي للحوم ورائحة غير محببة "الزنخة".

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- تجنبِ حفظ اللحوم الحمراء أكثر من 6 أشهر لأنها قد تسبب بقع حمراء أو سوداء بعد الطهي على "الشوربة".

- الكبدة لا تجمد أكثر من 5 أشهر، لأنها قد تجف "تنشف" وتسبب حروق التجميد، ويظهر بها نسيج أسفنجي وتفقد قيمتها الغذائية.

عرفنا طريقة التجميد الصحيحة.. هل توجد طرق سليمة صحيا لفك اللحوم المجمدة؟

- تجنبِ وضع اللحوم وهي مجمدة في المياه لأنه يزيد من نشاط نمو البكتيريا.

- تجنبِ وضعها في الميكروويف أو إناء ساخن لسرعة التفكيك.

- ضعيها في الرف السفلي من الثلاجة حتى تفك، وهنا لن تتفاعل مع البكتريا في درجة الحرارة المنخفضة خارج الثلاجة.

- نظفيها بماء فاتر وضيفي إلى الماء ملعقة خل لنزع الشوائب المتعلقة بالذبح والدم.

- إذا اضطرتِ إلى إخراج اللحمة ثم وضعها مرة أخرى بالفريزر، لابد من وضعها بتتبيلة الثوم أو البصل، وتجنبِ وضعها مرة أخرى على وضع التجميد.

تعرف على أسعار اللحوم بعد انخفاضها بـ الضغط هنــــا.