فتاة تطلي أظافرها برماد جثة والدها في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

بعدما فقد والدها حياته قبل أربعة أشهر بمرض السرطان، قررت تشارلوت واتسون أن تكرمه في يوم زفافها بطريقة مميزة، حسب "24" إماراتي.

وفي يوم زفافها قامت تشارلوت بوضع طلاء أظافر مصنوع من مزيج يتألف من طلاء أظافر عادي ورماد والدها المتوفى.

وكانت تشارلوت (26 عاماً) قد التقت بزوجها نيك في 2007 ولم يتزوجا حتى الثلاثين من أغسطس من هذا العام وذلك بسبب إنشغالها برعاية والدها المصاب بسرطان البروستات.

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وقد قام ابن عم تشارلوت الذي يعمل في مجال التجميل، بصناعة مزيج مكون من طلاء أظافر خاص يحتوي على رماد الأب وأضاف إليه تصميمات رائعة تحتوي على أحجار كريمة.

وقالت تشارلوت معلقة على تجربتها: " لقد حققت أمنيتي أخيراً. كان من المفترض أن يمسك والدي بيدي أثناء المشي على الممر في حفل زفافي ولكن الموت غيّبه، وارتأيت بأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي أشعر بوجوده إلى جانبي في هذا اليوم المميز".

يذكر بأن تشارلوت كرمت والدها بعدة طرق خلال حفل زفافها عبر طباعة صورته على خلفية حذاء زفافها، وقلادة تحمل صورته قامت بتعليقها على إكليل زهور زفافها، وعدة دمى مصنوعة من سرواله، وفق ما ورد في موقع ميترو الإلكتروني.