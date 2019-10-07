شاهد| ليسا لبنانييْن كما قيل .. ما الذي حدث للشابين الذيْن تحرشا بفتيات سعوديات في أحد المقاهي؟

كشفت صحيفة سعودية عن إلقاء القبض على الشابين الذين تحرشا بفتيات سعوديات في أحد المقاهي.

وتبيّن أن الشابين سوريي الجنسية وليسا لبنانييْن كما ذُكر سابقاً. ويبلغ الشابان من العمر ٢٦ و٢٧ سنة، ويعملان في مجال الحلاقة.بحسب صحيفة “سبق” المحلية

وكانت مواقع التواصل في السعودية ضجت بموجة غضب واسعة عبر وسم “#لبناني_يتحرش_بسعوديات”، عقب تداول مقطع مصور لشاب ظهر بأحد المقاهي وهو يتحرش بشابات سعوديات ويصورهن.

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متداولوا المقطع كشفوا تفاصيل الواقعة بالإشارة إلى إن الشاب راهن زميله على التحدث مع الفتيات السعوديات والحصول على أرقامهن ومصاحبتهن.

وفجر المقطع موجة غضب بين النشطاء السعوديين، وانتقد عدد من المغردين ما قام به الشاب وكذلك عدم وجود رد فعل من الفتيات السعوديات، مترحمين في ذات الوقت على أيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ألغاها ولي العهد محمد بن سلمان.

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