منها الطماطم المعلبة.. أطعمة تزيد خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي

يأتي سرطان الثدي في مقدمة أنواع السرطان التي تصيب النساء حول العالم، وتلعب التغذية دورًا في زيادة مخاطر الإصابة بهذا النوع من الأورام، ومن أكثر الأطعمة المسببة للمرض كما ذكرها موقع "Daily Medical". الحلوى تناول كميات كبيرة من السكر بانتظام يؤدى إلى تزايد خطر سرطان الثدي. اللحوم الحمراء تناول كمية كبيرة من اللحوم الحمراء بانتظام يرتبط بتزايد خطر سرطان الثدي. Advertisements الطماطم المعلبة من الأفضل استبدال الطماطم المعلبة بتلك العضوية الطازجة وشراء صلصة الطماطم الموجودة بعبوات زجاجية. السكر الجلوكوز يرفع نسبة هرمون الأنسولين والأستروجين، هذا يؤدي إلى انقسام خلايا نسيج الثدي وبالتالي إلى مرض السرطان. مشتقات الحليب الإفراط في تناول الأجبان والألبان يرفع نسبة الهرمونات التي تتكاثر وتنقسم فتؤدي إلى ظهور الخلايا السرطانية. ومن الأطعمة الصحية التي تساعد على خفض خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي، تناول الخضروات وخاصة البروكلي والطماطم والبطاطا الحلوة والأسماك الدهنية.

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