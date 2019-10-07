في نص ساعة.. طريقة اقتصادية للتخلص من التجاعيد في المنزل

تتميز فاكهة الموز باحتوائها على مضادات لأعراض الشيخوخة، والذي يعد وسيلة طبيعة وآمنة للتخلص من خطوط الوجه، في ظل ارتفاع تكاليف منتجات العناية بالبشرة.
وتتميز فاكهة الموز بأنها غنية بفيتاميني "أ" و "أي"، المساعدان على شد الجلد ونضارة البشرة، عند وضعه على الوجه كـ"ماسك طبيعي".
وفيما يلي، طريقة تحضير ماسك "الموز"، الذي يساعد على محاربة التجاعيد وشد الوجه، وفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا":
مكونات ماسك الموز
موز
قشطة
عسل
طريقة تحضير ماسك الموز
هرس قطعة من الموز، مع إضافة ملعقة كبيرة من القشطة والعسل، ويترك القناع لمدة 30 دقيقة على الوجه قبل أن يشطف بالماء للحصول على أفضل النتائج.
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