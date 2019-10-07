أعراض سكر الحمل.. "من بينها زيادة الشعور بالعطش"

يعد سكر الحمل أحد أنواع مرض السكري الذي يصيب النساء خلال فترة الحمل، وذلك بسبب العديد من العوامل منها السمنة المفرطة، أو عوامل وراثية، أو الزيادة المفرطة في وزن الحامل.
أعراض سكر الحمل
أورد موقع "Daily Medical" الطبي، أعراض سكر الحمل، كما يلي:
زيادة الشعور بالعطش.
جفاف الجلد والفم.
زيادة الحاجة للتبول خاصة في أثناء الليل.
الشعور بتعب عام، وإرهاق.
الإصابة بالتهابات متكررة، مثل "عدوى الخميرة، والتهابات الجلد، والمهبل، والبول".
اضطراب في الرؤية، وعدم وضوحها.
علاج سكر الحمل
ممارسة الرياضة.
تجنب تناول الخضار والفواكه الغنية بالسكر.
تناول وجبات صغيرة من الطعام كل ساعتين.
تجنب تناول المشروبات الغنية بالسكريات.
الابتعاد عن الأطعمة المالحة أو المعلبة.
اتباع نظام غذائي صحي.
تجنب تناول الحلويات.
الابتعاد عن التدخين.
التحكم في الوزن، ومنع زيادته.
تناول كمية كافية من الماء.
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