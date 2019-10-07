اكتشفي سعر وماركة إطلالة أحلام التي أشعلت أجواء كواليس "ذا فويس"

أشعلت إطلالة أحلام الفاخرة في برنامج "ذا فويس" الأجواء، وذلك بعد انتشار صور تجمعها بأعضاء لجنة التحكيم من كواليس جلسة التصوير الخاصة بإطلاق الموسم الجديد الذي يضم إلى جانبها راغب علامة ومحمد حماقي وسميرة سعيد.



فقد تألقت أحلام الشامسي بفستان أحمر طويل بستايل المعطف من الجلد، من علامة Alexander McQueen ويبلغ ثمنه 6.175 دولار، وجاء تصميمه بأكمام طويلة وتنورة واسعة نوعاً ما مع ياقة كلاسيكية عريضة و4 أزواج من الأزرار الأمامية الضخمة المتوازية، ونسقته النجمة الإماراتية مع حذاء برقبة عالية ومرصع بالكريستال بالإضافة لحزام جلدي أسود عريض أبرز جمال قوامها.



وظهرت أحلام بإطلالتها الملفتة في جلسة التصوير التي جمعتها بسميرة سعيد التي تألقت بفستان أحمر واسع بكشاكش جانبية، والنجمين راغب علامة ومحمد حماقي اللذين اعتمدا ستايل البدلة الكلاسيكية باللون الأسود.

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