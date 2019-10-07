جورج حبيقة يعرض أجمل فساتين السهرة خلال فعاليات أسبوع باريس للموضة

دائمًا ما تكون الطبيعة هي ملهمة المصمم اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika في تقديم فساتين السهرة، لهذا استطاع أن يخطف الأنظار في أسبوع باريس هوت كوتور خريف وشتاء 2019 - 2020. حيث قام بتقديم مجموعة من الأزياء والفساتين بدرجات ألوان زاهية مستلهمة من الطيور الملونة بطريقة ساحرة.

وافتتح جورج حبيقة العرض بمجموعة من المعاطف الراقية المزينة بالريش الملون ذو درجات زاهية كي تلفت أنظار الحاضرين. ثم انطلق بعدها بعرض الفساتين الملونة والمطرزة بطريقة ثلاثية الأبعاد التي دائمًا ما تكون خياره في أسابيع الموضة الراقية. كما شاهدنا الورود تتوج العديد من تفاصيل الفساتين بحيث تجعلك تشعرين وكأنك داخل حديقة والطيور تحيط بك من كل اتجاه. وتنوعت فساتين السهرة ما بين المنفوشة والمحددة للقوام.

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وبرزت بقوة التموجات والكسرات بطريقة مميزة مع الفساتين. وتألقت على مدار العرض الموديلات بموضة التوب القصير و كذلك الكاب بطريقة تتناسب مع الأزياء الراقية. وتنوعت ألوان المجموعة بين الأصفر والأحمر والوردي والأخضر والأزرق والبرتقالي. كما اختتم العرض بفستان زفاف منفوش ومطرز باللون العاجي منسق مع طرحة طويلة من نفس تطريزات الفستان والذي ارتدته الممثلة التايلاندية Araya A. Hargate.

وأكثر ما لفت انتباهنا هو استخدام جورج حبيقة الحقائب التي كانت على شكل طيور بألوان متنوعة. أما الأحذية فبدت متنوعة بين الموديل البسيط المزين بسيور رفيعة والآخر الذي اتخذ شكل وردة بلون زاهي كي تتناسب مع أجواء العرض بطريقة مبتكرة وغير تقليدية.

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