قفاطين إيلي صعب تخطف الأنظار في أسبوع باريس للموضة صيف 2020

يفاجئنا دائمًا بتصاميمه المبتكرة خلال أسابيع الموضة العالمية، هو مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب Elie Saab الذي كشف عن أحدث تصميماته خلال أسبوع باريس للموضة للملابس الجاهزة ربيع وصيف 2020.

وكانت أجواء السفاري والمغامرات هي مصدر الإلهام الذي مزجها مع الطابع الأنيق والفخم المميز لإيلي صعب. فأنعكس كل هذا مع القفاطين التي سيطرت على منصة عروض الأزياء بطريقة غير تقليدية.

قفاطين بتصميمات متنوعة undefined

سيطرت القفاطين بأكثر من شكل خلال المجموعة كي تتناسب مع ذوق المرأة العربية. فشاهدنا القفطان المطرزة والبسيط بموديل البليسيه ومع الجمبسوت. كما لفت انتباهي اهتمام إيلي صعب بتقديم الفساتين التي نسقت مع كارديجان أو الكاب شيفون بطريقة منحت شكل أشبه بالقفطان ولكن بطريقة غير تقليدية.ألوان وأقمشة قفاطين إيلي صعب undefined

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تنوعت الأقمشة المستخدمة في قفاطين إيلي صعب فكان الشيفون في المقدمة وشاهدنا أيضًا الستان والتل والدانتيل والذي تم مزجهم مع الأقمشة الأخرى لتصبح موديلات القفاطين أكثر فخامة. بينما تنوعت ألوان المجموعة بين الأصفر والأخضر والوردي والأحمر وذلك كي يمنح القفطان مظهر مميز للمرأة عند اختياره في السهرة. كما لفتت الأنظار القفاطين المطبوعة بدرجات زاهية متداخلة بطابع عصري.إكسسوارات نسقت مع القفاطينundefined

كان إيلي صعب مميز حتى في اختيار الإكسسوارت التي تم تنسيقها مع القفاطين والتي يمكنك اللجوء إليها إن كنت تودين اختياره في السهرة أو مناسبة هامة. فقد تم تقديم القلادات الشوكر الذهبية الضخمة لتنسيقها مع القفطان. وأيضًا تم ارتداء القلادات الطويلة المزينة بتفاصيل ملونة والتي منحت العارضات مظهر أنيق للغاية.

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