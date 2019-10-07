الأصفر الليموني اللون المثالي للمناكير مع إطلالات الجينز

لعلّ الجينز من القطع الأساسية الموجودة في خزانة كل فتاة، فهو مناسب لأحدث صيحات الموضة إضافة إلى أنه يليق مع مختلف القطع الأخرى عند تنسيقها معه، ولأننا نتحدث عن صيحات الموضة الرائجة، فإن لون المناكير الأصفر الليموني من أجمل درجات المناكير التي يمكنك اعتمادها مع الجينز، والأصفر الليموني اللون المثالي للمناكير مع إطلالات الجينز. لا حدود لدرجات الأصفر الليموني التي بإمكانك تنسيقها مع إطلالة الجينز التي سترتدينها، حيث بإمكانك الإكتفاء بتطبيق المناكير الأصفر الليموني لوحده أو عن طريق إضافة بعض الألوان الأخرى التي ستجعل المناكير أكثر حيوية.

واليوم اخترنا لكِ هذه المجموعة المميزة من المناكير الأصفر الليموني الذي يليق جداً مع قطع الجينز

قد يهمك أيضاً :

بيلا حديد تعتمد نمط المناكير الفرنسي الكلاسيكي في أحدث ظهور لها