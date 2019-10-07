تحتفل علامة باث&بودي وركس بإطلاق عطرها الجديد والمميز Gingham، في حفلين أقيما في المحلين الرئيسيين للعلامة في مول الإمارات ودبي مول اللذين تم إعادة افتتاحهما مجدداً.

وبالتزامن مع يوم الصداقة، قدمت باث&بودي وركس فرصة لزبائنها للفوز بالعديد من الهدايا المخصصة لأصدقائهم، ومنحتهم فرصة لتجربة العطور في أجواء من المرح والانتعاش تمثيلاً لروح العلامة، وتمّ توزيع الورود مع كريم اليدين وتقديم جلسىة تدليك لليدين خلال اليوم والعديد من الهدايا الأخرى.

وقد طوّرت مصممة العطور الشهيرة، أونورين بلان، مجموعة Gingham الجديدة للتعبير عن روح باث&بودي وركس المنعشة والاحتفال بكل ما يحبه زبائنها.

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وعلقت قائلة: "إن كل عطر أبتكره من أجل باث&بودي وركس له قصة وهوية ؛ بالنسبة لـ Gingham، أردت تصميم عطر يتناسب مع المستهلك، يذكره بالطبيعة ويعبر عن السعادة". وأضافت: "تم اختيار المكونات والروائح بعناية، كي تجسد الأصالة والانتعاش الذي تمثله العلامة التجارية."

باث&بودي وركس تعلن عن إطلاق مجموعتها الجديدة GINGHAM ويتكون العطر من مزيج من الزهور الفواحة مع نكهة الحمضيات، مضافاً لها عبق زهرة الفريزيا الزرقاء وفاكهة الكليمنتين وبتلات البنفسج الناعمة لينتج عطر جديد منعش ونابض بالحياة. تشمل مجموعة Gingham على:

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العطور: عطر مركز، رذاذ معطر الجسم، رذاذ معطر للجسم بحجم صغير ورذاذ معطر براق.

مستحضرات الاستحمام: جل الاستحمام، غسول مرطب للجسم، مقشر للجسم بالسكر

ومطهر لليدين.

مستحضرات الترطيب: كريم الجسم، لوشن الجسم وكريم اليدين.

منتجات العطور المنزلية: شمع بثلاث فتلات ومعطر المقبس.

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