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للعُزاب.. إليك أسهل وأسرع طريقة لطهي المكرونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير:

لحمة مفرومة حسب الحاجة

مكعبات بصلة متوسطة

2 طماطم مقطعة مكعبات

كوب مرقة "شوربة"

كوب لبن "حليب"

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مكرونة أي نوع

ملح وفلفل وبهارات حسب الذوق

ملعقة كبيرة مستردة

طريقة التحضير

يتم تحمير البصل ووضع اللحمة المفرومة مع ملعقة المستردة، ومن ثم نضيف الطماطم مع التقليب، ثم نضيف اللبن والمرقة مع استمرار التقليب.

وبعد الوصول لمرحلة الغليان نضع المكرونة إلى أن تنضج وتقديمها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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