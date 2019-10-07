للعُزاب.. إليك أسهل وأسرع طريقة لطهي المكرونة

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير:

لحمة مفرومة حسب الحاجة

مكعبات بصلة متوسطة

2 طماطم مقطعة مكعبات

كوب مرقة "شوربة"

كوب لبن "حليب"

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مكرونة أي نوع

ملح وفلفل وبهارات حسب الذوق

ملعقة كبيرة مستردة

طريقة التحضير

يتم تحمير البصل ووضع اللحمة المفرومة مع ملعقة المستردة، ومن ثم نضيف الطماطم مع التقليب، ثم نضيف اللبن والمرقة مع استمرار التقليب.

وبعد الوصول لمرحلة الغليان نضع المكرونة إلى أن تنضج وتقديمها.