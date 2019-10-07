كم سعرة حرارية يحتاجها الطفل حسب عمره؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يحتاج الأطفال الصغار كمية كبيرة من السعرات الحرارية للنمو، لكن الطفل الذي يأكل الكثير من السعرات ويمارس القليل من اللعب والحركة البدنية يزداد وزنه وقد تصل الزيادة إلى مستوى البدانة. وتشكل السعرات الحرارية الفارغة خطراً على صحة الطفل، فالأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات قليلة الفيتامينات والمعادن لا تلبي احتياجات النمو. أي أن كمية السعرات المناسبة ونوعيتها يتكاملان لتوفير الطاقة والمغذيات للصغير، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

من سنتان إلى 3 سنوات:

يحتاج الطفل في هذا العمر إلى ما بين 1000 و1400 سعرة حرارية في اليوم. ومع الاقتراب من سن 3 سنوات يبدأ الاختلاف بين الجنسين، فيحتاج الصبي ما بين 1200 و1400 سعرة، بينما تحتاج الفتاة إلى 1000 إلى 1400 سعرة.

من 4 إلى 8 سنوات:

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يزداد حجم الصبي في هذه المرحلة عن حجم الفتاة. وتحث التوصيات على أن يتناول الصبي النشيط سعرات أكثر من أقرانه قليلي النشاط البدني، كالتالي: يحتاج الصبي قليل النشاط حوالي 1400 سعرة حرارية في اليوم، والصبي متوسط النشاط ما بين 1400 و1600 سعرة في اليوم، أما الصبي كثير النشاط فيحتاج 1600 إلى 2000 سعرة في اليوم.

وتحتاج الفتاة قليلة النشاط البدني في المرحلة بين 4 و8 سنوات إلى 1200 سعرة في اليوم، والفتاة متوسطة النشاط ما بين 1400 و1600 سعرة في اليوم، والفتاة كثيرة النشاط البدني ما بين 1400 و1800 سعرة في اليوم.

من 9 إلى 13 سنة:

يحتاج الطفل في هذه المرحلة ما بين 1400 و2600 سعرة في اليوم، ويرجع الفارق الكبير بين الحد الأدنى والأقصى إلى الاختلاف بين الجنسين، ومعدل النشاط.

يحتاج الصبي ما بين 1600 و2600 سعرة حرارية حسب معدل نشاطه البدني، وما إذا كان يشارك في تدريبات رياضية مكثّفة. أما الفتاة فتحتاج في هذه المرحلة إلى ما بين 1400 و2200 سعرة حرارية في اليوم.