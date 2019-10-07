قومي المرأة: مبادرات السيسي أول الداعمين لتمكين النساء في مصر

قالت ماجدة محمود مقررة المجلس القومي للمرأة إنّ مصر حققت تقدما ملحوظا في مجال تمكين المرأة، ولا تزال الجهود تتواصل على المستويات القومية والإقليمية والدولية لربط مفهوم التنمية البشرية والإنسانية بأبعاد أكثر تأثيرا للحقوق والحريات الاقتصادية والسياسية.

وأضافت محمود خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي تصب في صالح تمكين المرأة، بداية من الاهتمام بصحتها والكشف عن فيروس c، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وحملة "2 كفاية" لتنظيم الأسرة، والتمكين الاقتصادي من خلال المجلس القومي للمرأة والمشروعات الصغيرة والقروض الصغيرة وقرض بنت مصر ومستورة، وكلها مشاريع انطلقت من 2016.

وتابعت مقررة المجلس القومي للمرأة أنّ مصر بها الكثير من النماذج المشرفة في كل القطاعات، حتى الفتيات في المشروعات الصغيرة استطاعت من خلال القروض إقامة مشروعات ومهن حرفية، وهو ما ظهر واضحا من خلال معرض "تراثنا" الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، وشاهدنا به العديد من النماذج النسائية المشاركين بمشروعات مختلفة، يتم تسويق منتجاتهن في الخارج حاليا.