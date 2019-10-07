الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.. سفاح نساء جديد بـ93 ضحية

أعلنت السلطات الأمريكية أمس الأحد، أنّ صامويل ليتل البالغ من العمر 79 عاما ومسجون منذ 2014، اعترف بأنّه قتل بين 1970 و2005، 93 شخصا غالبيتهم من النساء، في جرائم تأكدت الشرطة من صحة 50 منها حتى الآن، ما يجعله أسوأ سفاح على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أنّ ليتل يقضي منذ 2014 عقوبة بالسجن مدى الحياة لإدانته بـ3 جرائم قتل، لكنّ عدد ضحاياه على ما يبدو أكبر من ذلك بكثير.

وصرّحت المحلّلة الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستي بالازولو: "على مدى سنوات عديدة، ظنّ صموئيل ليتل أنّه لا يمكن القبض عليه لأنّ أحدا لم يبال بضحاياه"، وأضافت "على الرّغم من أنّه يقبع بالفعل في السجن، فإنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتبر أنّه من المهمّ إحقاق العدالة لكل ضحاياه"، بحسب "سكاي نيوز".

وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي فإنّ محققيه يعتقدون أنّ كل الجرائم التي اعترف ليتل بارتكابها صحيحة على الأرجح، ولهذا السبب فقد استحدث الإف بي آي موقعا إلكترونيا نشر عليه اعترافات السفّاح التي تم تصويرها، والتي تروي جرائم القتل التي ارتكبها، ولم يتم تحديد هوية ضحاياها بعد.

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وأوضح "إف بي آي" عبر الموقع الإلكتروني أنّ "العديد من هذه الوفيات تم تصنيفها في الأصل على أنّها ناجمة عن جرعات زائدة أو وفيات عرضية أو من دون سبب محدّد. وبعض الجثث لم يتمّ العثور عليها".

وكان ليتل ملاكم سابق معروف أيضا باسم صموئيل ماكدويل، وألقي القبض عليه للمرة الأولى في 2012 في ملجأ للمشرّدين في ولاية كنتاكي، التي سلّمته إلى ولاية كاليفورنيا، في إطار تحقيق في قضية مخدّرات.

وبوصوله إلى كاليفورنيا أتاحت اختبارات الحمض النووي إدانته بقتل 3 نساء في لوس أنجلوس في جرائم وقعت بين العامين 1987 و1989، ظلّت التحقيقات فيها عالقة، وحكم عليه في 2014 بالسجن المؤبّد لقتله هؤلاء النسوة الثلاث خنقا.