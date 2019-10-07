جيڤنشي تطرح مجموعتها الرجالية لموسم ربيع وصيف 2020

ابتدعت كلار ويت كيلر مجموعة رجالية لموسم ربيع وصيف 2020 تمزج ما بين عراقة الماضي وحداثة العصر، فغمرتها هالة من الطاقة التي تعكس حسّ رجولة الشاب المعاصر المستوحاة من موضة باريس وفلورنسا.

وأقيم عرض الأزياء في حدائق المتاهة الخاصة بفيلا باليميري، وقد انبعثت الحياة في سمات الحياكة الكلاسيكية وأضفيت عليها لمسات جديدة مستوحاة من الفن الجديد (الآرت نوفو) تتخلله نفحة من من العالم المعاصر.

تتسم القطع بأحجامها الفضفاضة وتزيدها رقيّاً تدرجات مستوحاة من تقنية كياروسكورو (التلاعب بين الظلال والضوء) شكلاً ومضموناً، فأتت التصاميم رمزاً للحداثة السابقة لعصرها واستوحيت من الأشعار المظلمة التي ابتدعها الشاعر شارل بودلير.

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وتتّسم الباليت بدرجات فاتحة وراقية مثل لون الورد الجوري، والأبيض المائل إلى الاصفرار، والأزرق الناعم والأحمر الزاهي، وصولاً إلى باقة الألوان الداكنة كالأسود والبرغاندي والرصاصي.

تمتاز الجاكيتات الناعمة والمتهدلة (من دون كمّين أحياناً) بثلاثة أزرار مع طيّة مزدوجة على الصدر، وقد تمّ تصميمها من القطن الصناعي اللامع أو تزيّنت بنقشة المربّعات الراقية والخطوط الرفيعة الأنيقة.

كما تم تنسيقها مع سراويل بقصّة مستقيمة أو واسعة مستوحاة من موضة تسعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى أحزمة مزدوجة وسلاسل.

وابتكرت العلامة قمصان ركوب الدراجات الهوائية من الشبك المزيّن برسوم رائعة والقماش المحبوك والعملي بحيث تعانق جسم الرجل، فيما نُسّقت مع ملابس خارجية فضفاضة متقنة الصنع وقمصان واسعة قصيرة الكمّين إلى جانب سراويل مزوّدة بجيوب ليتأنق الرجل بإطلالة تجمع ما بين الطابعين الرسمي والكاجوال.

ولمزيد من الرقي، تباهى الرجل بقطع تظهر عليها نقشة "أزهار الشر" القوطية (من وحي ديوان بودلير) على شكل رسوم تجريدية، فيما ظهرت باقة من معاطف الأنوراك غير المبطّنة والمصنوعة بطبقتين ملتصقتين من القماش ومعاطف الباركا الفضفاضة المصنوعة من الأقمشة الكورية فائقة الخفة بدءاً من تلك اللّماعة العاكسة للضوء وصولاً إلى النيلون ذات الملمس المخملي.

وُلد هوبر دو جيڤنشي في مدينة بوفيه وترعرع بين المعلّقات الجدارية التي اشتهر بها مصنع غوبلان، وبالتالي انبعثت الحياة من جديد في شغف المصمم بالترف والفخامة من خلال قطع الجاكارد الإيطالية المستوحاة من أرشيف الدار.

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فقد أطلّت المعاطف الطويلة والسراويل مزدانة بنقشات الأزهار التقليدية التي تحوّلت إلى أشكال جديدة تبدو وكأنها بصيغة رقمية.

كما استُعملت هذه التقنية بصورة مبهرجة لابتكار المعاطف اللماعة المزينة بقطع خرز رفيعة وطويلة، فيما ظهرت في الخطوط الفضية ونُسّقت مع أوشحة الكريب الهدلة، ليسرق الرجل الأنظار بإطلالته المسائية الأنيقة والكاجوال.

أما مجموعة أكسسوارات ربيع وصيف 2020 فتنفرد بتوفيقها بين الأسلوب العمليّ والإطلالة الأنيقة، لتشكّل لمسات يتزيّن بها الرجل وتكمّل إطلالته العملية والأنيقة.

من جهة أخرى، تتزاوج الزخارف الكلاسيكية والصناعية في شتى الأشكال بدءاً من قطع السلاسل المزينة بأحجار اللؤلؤ الباروكية الطابع وصولاً إلى الأحزمة المنسوجة المغناطيسية.

أما حقائب الظهر المخصّصة لعطلة نهاية الأسبوع وللتنزّه في أحضان الطبيعة والمصمّمة من الجلد والجاكارد المزيّن برسوم السلاسل، فهي مزوّدة بحبل فتح وحقائب صغيرة مع سحاب قابلة للنزع، من دون أن ننسى بصمة العلامة Givenchy Paris.

وخلال عرض الأزياء، أطلّ العارضون بأحذية رياضية ذات أجزاء علوية عالية ومنخفضة عند الكاحل على شكل جوارب متعدّدة الألوان، وأحذية رياضية من الجلد الأسود والأبيض كانت حصيلة تعاون جمع بين جيڤنشي وأونيتسوكا تايغر.

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