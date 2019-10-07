بيونسيه تخطف الأنظار بفستانها الذهبي الساحر بتصميم من توقيع عربي

لم تمرّ إطلالة بيونسيه أمس خلال إفتتاح استوديوهات تايلر بيري في أتلانتا مرور الكرام، فهي وإن لم تطلّ على السجادة الحمراء لكنها خطفت الأنظار خلال الحفل عندما دخلت بفستانها الذهبي الساحر.

بيونسيه التي فاجأت الحاضرين بوصولها، تألقت بفستان طويل مع الياقة العالية وبقصة ضيقة ملاصقة لجسمها أظهرت منحنياتها من تصميم يوسف الجسمي، وتميّز هذا الفستان بقماش الترتر الذي أضاف البريق لإطلالة بيونسيه وجعلها تتميّز بين الحضور.

لكن بيونسيه لم تكتفِ ببريق فستانها بل أكملت الإطلالة بأقراط وخواتم من الألماس.

ومن الناحية الجمالية، إختارت بيونسيه ماكياجاً مميّزاً فجاء ناعماً عند العيون لكنها تألقت بأحمر شفاه برتقاليّ اللون، إضافة الى إستعمال الهايلايتر بقوة. ومن ناحية الشعر فقد إعتمدت الجدولة الطويلة جداً.

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فستان بيونسيه ذكّرنا كثيراً بإطلالة الممثلة كيكي بالمر Keke Palmer التي أطلت بها مؤخراً خلال حفل جوائز 2019 MTV VMAs في أغسطس الماضي، والتي حملت أيضاً توقيع المصمم يوسف الجسمي.

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