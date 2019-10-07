عرض الشيف الشربيني طريقة عمل طاجن الثعابين، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" الذي يعرض على قناة "CBC سفرة"، وهو من الأطباق البحرية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل طاجن الثعابين سمك ثعابين. أرز بسمتي مطهي. بصل. فلفل حار. ثوم. كمون. دقيق. طماطم. مرقة. عصير ليمون. ورق لورا. ملح. Advertisements فلفل أسود. كرفس. كزبرة خضراء. زيت. طريقة عمل طاجن ثعابين أزيلي رأس السمك، وقطعيه بالعرض. اخلطي الثوم المفروم مع الكمون الناعم والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون وقلبي السمك في هذا الخليط. قلِّبي السمك المُتبل في الدقيق. اقلي السمك فى الزيت (3/4 تسوية). افرمي الكرفس مع البصل وشوحيهما في الزيت على النار، ثم أضيفي ورق اللورا والكمون والملح والفلفل الأسود. أضيفي الفلفل الحار والكزبرة الخضراء المفرومين، وصلصة الطماطم المخففة، في الماء، وقلبيهم. ضعي مكعب مرقة في الماء على النار. أضيفي جزءا من خليط الثوم المحمر، واتركيه حتى قرب النضج. ضعي الأرز في قالب مع السمك ثم ضعي طبقة من الصلصة ثم الأرز مرة أخرى، ورصى قطع السمك على الوجه مع الصلصة، وأدخلي الطاجن إلى الفرن، حتى تمام النضج، وقدميه بالهنا.

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