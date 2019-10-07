منها الوقاية من أمراض القلب..فوائد مذهلة للقيلولة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

مع زيادة ضغوط الحياة وصعوبة الحصول على فترات نوم كافية ليلا، فإن القيلولة اليومية، التي لا تتجاوز نصف ساعة، توفر للمرء الكثير من الفوائد ومنها:

-الشعور بسعادة أكبر

بعد نصف ساعة من النوم، يشعر المرء بالحيوية والسعادة والراحة، حيث يتم إعادة شحن طاقته.

-زيادة التركيز

تساعد القيلولة على تحسين الأداء والتركيز وتقلل من ارتكاب الأخطاء وتجنب الحوادث.

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-زيادة قوة المخ

أثبت باحثون في جامعة سارلاند أن القيلولة تساعد على تحسين أداء العقل بنسبة 500%.

-المزيد من الابداع

أكدت الدراسات أن منطقة الدماغ المسؤولة عن الابداع تكون أكثر نشاطا بعد القيلولة.

-صحة القلب

أثبتت دراسة أجريت في جامعة هارفارد وكلية الطب بجامعة أثينا أن الأشخاص الذي يداومون على أخذ قيلولة يومية هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 37%.