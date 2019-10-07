منها الوقاية من أمراض القلب..فوائد مذهلة للقيلولة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
مع زيادة ضغوط الحياة وصعوبة الحصول على فترات نوم كافية ليلا، فإن القيلولة اليومية، التي لا تتجاوز نصف ساعة، توفر للمرء الكثير من الفوائد ومنها:
-الشعور بسعادة أكبر
بعد نصف ساعة من النوم، يشعر المرء بالحيوية والسعادة والراحة، حيث يتم إعادة شحن طاقته.
-زيادة التركيز
تساعد القيلولة على تحسين الأداء والتركيز وتقلل من ارتكاب الأخطاء وتجنب الحوادث.
-زيادة قوة المخ
أثبت باحثون في جامعة سارلاند أن القيلولة تساعد على تحسين أداء العقل بنسبة 500%.
-المزيد من الابداع
أكدت الدراسات أن منطقة الدماغ المسؤولة عن الابداع تكون أكثر نشاطا بعد القيلولة.
-صحة القلب
أثبتت دراسة أجريت في جامعة هارفارد وكلية الطب بجامعة أثينا أن الأشخاص الذي يداومون على أخذ قيلولة يومية هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 37%.
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