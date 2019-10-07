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قد تفرض بعض الأمراض التي تُصاب بها السيدات، الخضوع لعمليات استئصال الرحم، عن طريق البطن، أو المهبل، والتي يتم خلالها إزالة جزء من الرحم، أو الاستئصال الكلي له ولعنق الرحم، وقد يصل الأمر لإزالة مبيض واحد أو كلا المبيضين وقناة فالوب أيضًا، حسبما تحتاج الحالة المرضية.
ويتسبب استئصال الرحم، في استحالة قدرة المرأة على الإنجاب.
وإليكِ أضرار استئصال الرحم، حسبما ذكرها "mayoclinic" الطبي.
أسباب استئصال الرحم
الإصابة بسرطان الجهاز التناسلي الأنثوي.
الإصابة بسرطان الرحم.
الأورام الليفية.
التعرض لنزيف مهبلي بشكل مستمر دون انقطاع أو سبب له.
تدلِّي الرحم.
أضرار استئصال الرحم
على الرغم من أن عملية الاستئصال هي الحل الجذري لكثير من المشكلات الصحية، إلا أنها تترك بعض الآثار الجانبية، أبرزها:
الجلطات الدموية.
النزيف الشديد.
انقطاع الطمث حتى لو لم تتم إزالة المبايض.
حدوث حالات وفاة نادرًا.
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