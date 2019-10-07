بينها الطماطم الرمان.. مشروب وحيد و9 أطعمة تخلصك من سموم الجسد

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يحتاج الجسد إلى تنقيته، بين الحين والآخر، من السموم التي تدخله، بسبب بعض الأكلات والمشروبات، أو بعض العادات الخاطئة.
وسلطت "دويتشه فيله"، الضوء على عدة أطعمة تخلصك من سموم الجسد.
الطماطم
تعد الطماطم من العناصر الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي الذي يدعم المناعة، وينشط أنزيمات الكبد المسؤولة عن تحلل السموم.
الحمضيات
تعمل الحمضيات الغنية بفيتامين سي، على تطهير المعدة وتحسين وظيفة القولون، وتعزز من إنتاج خلايا الدم والكولاجين الجديدة.
العنب
كونه غنيًّا بالمواد المضادة للأكسدة، يعمل العنب على تنقية أعضاء الجسد، وخفض الكوليسترول وتنقية الدم.
الكرفس
يحتوي الكرفس على مركبات الفلافونويد التي تمنع انتشار الخلايا السرطانية في الجسد.
التفاح
تساعد مادة "الفلافونويدات" الموجودة بكثرة في التفاح، على التخلص من المواد السامة.
البصل
تعزز مادة الكبريت، الموجودة في البصل، في دعم الكبد للتخلص من سموم الجسد.
الرمان
تساعد مادة "البوليفينول" الموجودة في الرمان على تكوين إنزيمات الكبد وحماية خلاياه من الإجهاد التأكسدي.
الكركم
يساعد مسحوق الكركم، "الكبد" و"الصفراء" في وظيفتيهما الدائمة على إزالة السموم من الجسد، ويمكن استخدامه مع عصير الليمون.
الخرشوف
مثله كمثل مسحوق الكركم، يعمل الخرشوف على تعزيز عمل الكبد والصفراء، مما يساعد في إزالة السموم من أعضاء الجسد.
الشاي الأخضر
يعمل الشاي الأخضر على إزالة السموم، بسبب احتوائه على مضات الأكسدة، كما يعمل كمضاد للالتهابات والفيروسات، فضلًا عن حمايته من الأشعة فوق البنفسجية.
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