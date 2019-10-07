طريقة عمل الكريمة اللباني في المنزل

الكريمة اللباني هي كريمة متعددة الاستخدامات، حيث أنها تُستخدم في صنع الحلويات، كما تُستخدم في صناعة الأكلات الحادقة والأطباق الرئيسة، علاوة على ذلك فهي سهلة التحضير، قومي بتحضيرها في المنزل بسرعة وسهولة.

مقادير الكريمة اللباني

كيلو لبن.

ماء مثلج.

طريقة تحضير الكريمة اللباني

ضعى اللبن على النار ليغلى، ثم ارفعيه من على النار عندما يبدأ في الغليان.

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ضعي ثلجا وماء في طبق عميق، ثم ضعي اللبن في طبق آخر فوق طبق الماء المثلج.

عندما يبدأ اللبن فى تكوين وجه، ضعيه في الطبق العميق الذي يجب أن يكون ملامسًا للمياه بالثلج، وابدأي بخفقه بهدوء لمدة 15 دقيقة حتى تصل درجة حرارة اللبن إلى درجة حرارة الثلاجة.

بعد ربع ساعة من الخفق المستمر، أدخلى اللبن إلى الثلاجة لمدة ساعتين.

أخرجي اللبن من الثلاجة ثم اخفقيه من جديد حتى تتكون طبقة من الكريمة على وجهه.

ارفعي تلط الطبقة بالملعقة، واستمري في الخفق حتى تحصلي على قوام مماثل للزبدة (سميك نوعا ما) وبهذا تكونين قد حصلتِ على كريمة لباني.

استخدامات الكريمة اللباني

لاستخدامها للحادق، مثل "صينية البطاطس بالكريمة"، أضيفي إليها ملعقة من الدقيق.

ولاستخدامها للحلو، مثل "تورتة الفانيليا بالكريمة"، أضيفي إليها ملعقة من النشا.