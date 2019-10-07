تعتبر البيتزا الإيطالية من أكثر الأكلات الشهية التي يقبل على تناولها الكثير، لكن يظل السر أيضا في كيفية تحضير العجينة بشكل سليم.

وإليك طريقة عمل عجينة بيتزا المطاعم، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

المقادير

خميرة جافة.

3 أكواب دقيق عادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

كوب وربع حليب دافئ.

طريقة تحضير عجينة بيتزا المطاعم

- في وعاء كبير اخلطي الخميرة والسكر والزبدة المذابة مع الحليب الدافئ.

Advertisements

- اتركي المزيج 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة مع المكونات، وتتشكل رغوة على سطح الخليط.

- اخلطي الدقيق والملح.

- أضيفي الدقيق تدريجيا لخليط الحليب، وحركي باستخدام شوكة الطعام، وعندما يُصبح قاسيا، حركيه بالأيدي ليتشكل لدينا عجينة متماسكة وصلبة.

- قومي برش الدقيق على سطح أملس بالمطبخ من أجل عجن العجين، وعندما تتشكل لدينا كتلة تشبه الكرة، نقوم بضغطها براحة اليد لجعلها تتسطح قليلا، ونتركها لحوالي 5 دقائق كي تستريح.

- ضعي كرة العجين في وعاء مدهون بالزبدة، ثم غطي الوعاء.

- اتركي العجين ينتفخ ويزداد حجمه، خلال 45 دقيقة.

- قسمي العجين بعد ذلك حسب وصفة البيتزا التي تختارينها.