يعتبر فيتامين C عنصرا غذائيا ضروريا، يساعد الجسم على امتصاص الحديد، وإنتاج الكولاجين، وإذا لم ينتج الجسم ما يكفي من الكولاجين، ستبدأ الأنسجة في الانهيار.

ويوجد فيتامين C في عدد من الأطعمة المتنوعة، ويتم بيعه أيضا كـ"مكمل غدائي".

وإليك أعراض نقص فيتامين سي، بحسب موقع "مايو كلينيك" الطبي.

- فقدان الشهية، حيث يصبح المريض غير راغب في تناول الطعام.

Advertisements

- فقدان الوزن الملحوظ، وليس الفقدان الكبير منه.

- التعب والخمول وعدم الرغبة في القيام بشيء.

- التعرض للكدمات بسهولة، وتحدث حينما تتمزق بعض الأوعية الدموية تحت الجلد فيتسرب الدم من داخلها إلى المنطقة المحيطة، وتعتبر زيادة ظهور الكدمات أحد الأعراض الشائعة لنقص فيتامين سي.