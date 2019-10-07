يعتبر فيتامين C عنصرا غذائيا ضروريا، يساعد الجسم على امتصاص الحديد، وإنتاج الكولاجين، وإذا لم ينتج الجسم ما يكفي من الكولاجين، ستبدأ الأنسجة في الانهيار.
ويوجد فيتامين C في عدد من الأطعمة المتنوعة، ويتم بيعه أيضا كـ"مكمل غدائي".
وإليك أعراض نقص فيتامين سي، بحسب موقع "مايو كلينيك" الطبي.
- فقدان الشهية، حيث يصبح المريض غير راغب في تناول الطعام.
- فقدان الوزن الملحوظ، وليس الفقدان الكبير منه.
- التعب والخمول وعدم الرغبة في القيام بشيء.
- التعرض للكدمات بسهولة، وتحدث حينما تتمزق بعض الأوعية الدموية تحت الجلد فيتسرب الدم من داخلها إلى المنطقة المحيطة، وتعتبر زيادة ظهور الكدمات أحد الأعراض الشائعة لنقص فيتامين سي.
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