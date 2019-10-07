السعال هو طريقة الجسم لإزالة المواد والمخاط والمهيجات مثل الغبار أو الدخان من الرئة والممرات الهوائية، ولكن في بعض الأحيان يكون السعال شديدا، ويصحبه ظهور "بلغم"، يعيق التنفس، ويزيد من الشعور بالتعب.
وإليك نصائح لعلاج السعال والبلغم، بحسب موقع "مايو كلينك" الطبي.
نصائح لعلاج السعال والبلغم
تناوَل الحلوى الخاصة بالسُّعال أو السكاكر الصلبة، حيث يكون بإمكانها تخفيف السعال وتلطيف تهيُّج الحَلْق.
تناوَل العسل، حيث يساعد تناوُل ملعقة صغيرة منه على تهدئة السُّعال.
رطِّبي الهواء، حيث قومي باستخدام مرطب هواء معتدل أو خذي حمام بخار.
اشربي ما يكفي من السوائل، فهي تساعد على تخفيف المخاط المتراكم في الحَلْق.
يمكن للمشروبات الساخنة، كالحساء أو عصير الليمون، تلطيف الحَلْق أيضًا.
تجنَّبي تدخين التبغ، حيث يجعل التدخين أو التدخين السلبي سُعالك يزداد سوءًا.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح لعلاج السعال والبلغم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.