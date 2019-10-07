السعال هو طريقة الجسم لإزالة المواد والمخاط والمهيجات مثل الغبار أو الدخان من الرئة والممرات الهوائية، ولكن في بعض الأحيان يكون السعال شديدا، ويصحبه ظهور "بلغم"، يعيق التنفس، ويزيد من الشعور بالتعب.

وإليك نصائح لعلاج السعال والبلغم، بحسب موقع "مايو كلينك" الطبي.

نصائح لعلاج السعال والبلغم

تناوَل الحلوى الخاصة بالسُّعال أو السكاكر الصلبة، حيث يكون بإمكانها تخفيف السعال وتلطيف تهيُّج الحَلْق.

تناوَل العسل، حيث يساعد تناوُل ملعقة صغيرة منه على تهدئة السُّعال.

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رطِّبي الهواء، حيث قومي باستخدام مرطب هواء معتدل أو خذي حمام بخار.

اشربي ما يكفي من السوائل، فهي تساعد على تخفيف المخاط المتراكم في الحَلْق.

يمكن للمشروبات الساخنة، كالحساء أو عصير الليمون، تلطيف الحَلْق أيضًا.

تجنَّبي تدخين التبغ، حيث يجعل التدخين أو التدخين السلبي سُعالك يزداد سوءًا.