"ما تتفرجيش كتير".. دراسة جديدة عن مشاهدة الأفلام: تُعجل بظهور التجاعيد

حذرت دراسة جديدة من مشاهدة الأفلام، نظرًا لأن تعبيرات الوجه القصوى خلالها، تساعد على ظهور علامات الشيخوخة.

ويرى الباحثون أن التعبيرات التي تشكلها وجوهنا في أثناء مشاهدة أفلام الإثارة أو الرعب، بالإضافة إلى الضحك خلال مشاهدة الأفلام الكوميدية، يمكن أن تسهم في ظهور علامات التقدم في العمر، مثل التجاعيد، على الوجه، وهذا بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الدراسة التي أجريت على ألفي شخص، أن الذين يشاهدون أفلام الرعب، يظهرون علامات الخوف على وجوههم بنحو 20 مرة في المتوسط، طوال فترة عرض الفيلم، بينما تدفعهم أفلام الإثارة إلى رسم علامات الصدمة والتوتر والمفاجأة على وجوههم، أكثر من 50 مرة في المتوسط، فيما تثير أفلام الكوميديا 115 نوبة ضحك.

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ويقول الدكتور "هاري سينج"، الذي قاد الدراسة، إن تكرار هذه التعبيرات على مدى فترة 5 سنوات، يمكن أن يؤدي إلى ظهور خطوط التجهم في الوجه، وخطوط أقدام الغراب (التجاعيد في الزاوية الخارجية لعين الشخص)، بصورة أسوأ بنسبة 50%، أما الضحك فيساهم في تفاقم التجاعيد بالقرب من الفم بنسبة 40%.