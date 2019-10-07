طريقة عمل حواوشي الرفاعي

يعد حواوشي الرفاعي، واحدا من أشهى وأشهر خُبز الحواوشي الذي يفضله سكان القاهرة الكُبرى، خاصة أنه يتم تسويته بعناية، مع التوابل اللذيذة التي تعطيه مذاقا خاصا.

وإليكِ طريقة تحضير حواوشي الرفاعي في المنزل.

مقادير حواوشي الرفاعي

1/2 كيلو لحم.

بصلة مفرومة.

فلفل حار.

فلفل أخضر.

خبز بلدي.

قرفة.

بودرة زنجبيل.

توابل لحم.

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قطعة "لِيَّة".

بقدونس مفروم.

ملح.

فلفل أسمر.

طريقة تحضير حواوشي الرفاعي

اخلطي اللحم، مع البصل المبشور، والفلفل، والبقدونس، والقرفة والزنجبيل، والتوابل، واللية والملح والفلفل الأسود.

يمكنك وضع رشة دقيق، أو فُتات الخبز بين اللحم المفروم حتى يتماسك.

قومي بحشو الخبز، بالخليط السابق.

ادهني الخبز بالزبدة السايحة، ثم غلفيه بالفويل.

ادخليه الفرن، أو سوِّيه على الفحم حتى ينضج.