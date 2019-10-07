دبابيس على شكل كائنات بحرية للحد من انتشار البلاستيك: "حافظوا على البيئة"

فَكَّرَت "زي يحيى"، مصممة الأزياء، بالتعاون مع إيمان صلاح الدين، صاحبة شركة تعمل في مجال إعادة تدوير الأكياس البلاستيكية إلى حقائب نسائية، في تحويل الأكياس البلاستيكية إلى دبابيس يتم ارتداؤها للتوعية بخطورة استخدام المنتجات البلاستيكية، حيث قررتا جمع الأكياس البلاستيكية من المعارف والأصدقاء، وبعد غسلها وتنظيفها جيداً، يتم تحويلها إلى دبابيس بلاستيكية على شكل حيوانات معرضة للانقراض للتوعية بخطورة البلاستيك ومخلفاته.

"البلاستيك قاتل خفي، وفي مصر زاد انتشار البلاستيك بدرجة كبيرة، وبحسب آخر إحصائية لوزارة البيئة، مصر تنتج 970 ألف طن من النفايات البلاستيكية سنوياً، كما أنه يُعد إهداراً للمال العام، فالكثيرون يقومون بشراء منتجات من أجل استخدامها لمرة واحدة، ثم يتم إلقاؤها في القمامة" وهذا ما قالت "زي"، خريجة كلية فنون جميلة، حول هدف الحملة.

وسعياً لنشر الفكرة على أوسع نطاق في المجتمع، اختارت "زي" وإيمان دعوة المشاهير من الفنانين والإعلاميين إلى ارتداء الدبابيس خلال الحفلات والمهرجانات العامة: "أرسلنا تلك الدبابيس للكثير من الفنانين، وبالفعل ارتدتها تارا عماد، وكريم قاسم خلال مهرجان الجونة، فالمواطن العادي سيتأثر إيجابياً عندما يجد المشاهير الذين يحبهم تبنوا فكرة منع انتشار البلاستيك، وسيطبقها في حياته".

تعتمد الحملة على التمويل الذاتي: "بدأنا نشر الوعي بمنع انتشار البلاستيك من خلال فيديوهات على يوتيوب، مع بعض النجوم من الممثلين، ولكن بعد فترة توقفنا، ثم قررنا استكمال الحملة بشكل مختلف من خلال صناعة تلك الدبابيس وعرضها للبيع بأسعار بسيطة، والمبالغ التي نتحصّل عليها، نستخدمها مرة أخرى في صناعة فيديوهات، وكل هدفنا هو أن نقول للناس حافظوا على البيئة".