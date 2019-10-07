حكم إجبار الزوجة على الاستقالة من الوظيفة

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: "طلبت من زوجتي أن تترك العمل، لأني لا أريدها أن تخرج من المنزل، وتحدثت معها مرات عديدة، ولكنها لا تطيعني، فما الحكم؟".
وجاءت الإجابة على السؤال، أن عمل الزوجة لا يخلو من حالين، أن يكون مشترطا عليك عند العقد، أو تم العقد حال عملها دون إنكار منك، كما أن الزواج لا يخرجها من عملها، إلا أن يكون فيه ما يخالف الشرع.
وأوضحت الدار، أنه يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل، بعد إذنه به، إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد.
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