فيديو| لبناني يتحرش بسعوديات يشعل مواقع التواصل.. الأغرب رد فعل البنات غير المتوقع!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة عبر وسم “#لبناني_يتحرش_بسعوديات”، عقب تداول مقطع مصور للبناني ظهر بأحد المقاهي وهو يتحرش بشابات سعوديات ويصورهن.

متداولوا المقطع كشفوا تفاصيل الواقعة بالإشارة إلى إن الشاب اللبناني راهن زميله على التحدث مع الفتيات السعوديات والحصول على أرقامهم ومصاحبتهم.

الأمر الذي فجر موجة غضب بين النشطاء السعوديين، وانتقد عدد من المغردين ما قام به الشاب وكذلك عدم وجود رد فعل من الفتيات السعوديات، مترحمين في ذات الوقت على أيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ألغاها ابن سلمان.

ودشن المغردون هاشتاج “#لبناني_يتحرش_بسعوديات” ليتصدر التريند السعودي بتويتر، وعبروا فيه عن غضبهم بسبب تداول هذا الفيديو على نطاق واسع.

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

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ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.