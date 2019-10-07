شاهد| سخرية واسعة من دولة ساحل عمان .. معمّر هندي أكبر من عُمر الإمارات بـ3 مرات يصل مطار أبوظبي!

نشر حساب إماراتي على “تويتر” و”انستغرام” خبراً ارتّد كفضيحة على الإمارات وجعلها مثار سخرية واسعة.

وبحسب الخبر الذي نشره حساب “مصدر للأخبار” الإماراتي فإنّ مشهداً قال إنه “لا يتكرر كثيراً” حدث في مطار أبوظبي، بعد وصول رجل هندي معمّر يبلغ 124 عاماً إلى المطار، قادماً من مدينة “فاراناسي” بالهند.

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وذكر الحساب في تغريدته التي أرفقها بصور المعمّر إلى جانب موظفين بالمطار، أنّ موظفي الجوازات لم يستطيعوا إدخال بيانات المعمّر الهنديّ كونه مولود في عام 1896م. كما أظهرت وثيقة سفره

ولاقى الخبر تفاعلاً واسعاً من سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، معتبرين أنّ عُمر المُسنّ الهندي أكبر من عُمر الإمارات بثلاث مرات على اعتبار أن دولة الإمارات تأسست عام 1971م، فيما شكّك آخرون في المعلومات الواردة بالخبر، مشيرين إلى أنّ ملامح الرجل الهنديّ أقل بكثير من عُمره الذي أشار إليه الحساب الإماراتي.