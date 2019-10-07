الامارات | «قدوة» دبي للمرأة تنطلق إقليمياً بجلسة إثراء معرفي في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن «قدوة» دبي للمرأة تنطلق إقليمياً بجلسة إثراء معرفي في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الدوري الثالث لعام 2019، برئاسة رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، منى غانم المري، ناقش خلاله عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بأنشطة وإنجازات المؤسسة ونادي دبي للسيدات، والمكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الفترة الماضية، وأبرز مشروعات الفترة المقبلة، تحقيقاً لمستهدفات ومحاور الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2017 - 2021. عقد الاجتماع في استوديو الجود لوتاه بحي دبي للتصميم، وأكدت منى المري أن خطة عمل المؤسسة، خلال الفترة المقبلة، حافلة بمبادرات ذات أبعاد محلية وإقليمية ودولية مرتبطة بمحاور وأهداف المؤسسة للارتقاء بالمرأة الإماراتية، وصقل مهاراتها الوظيفية والقيادية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والعالمية وتبادل الخبرة والمعرفة، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز دور المرأة في شتى المجالات، والإسهام الفاعل في رسم مستقبل الدولة وريادتها عالمياً، ومواصلة نجاحاتها المتحققة في شتى المجالات على مدى نحو خمسة عقود، سيراً على نهج الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

شراكات إقليمية ودولية

منى المري أشارت إلى أن مشروعات الفترة المقبلة ستشمل تنظيم مؤتمرات دولية مهمة والمشاركة فيها، وتنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع أرقى المؤسسات العالمية، وقالت إن مبادرة «قدوة»، التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ستشهد نقلة نوعية بتنظيمها خارج الإمارات للمرة الأولى، بعد النجاح الذي حققته خلال العامين الماضيين في جامعات الدولة، وذلك بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لتعميم الفائدة من هذه المبادرة خليجياً وعربياً، على مستوى الطالبات الجامعيات والموظفات الجديدات، حيث سيتم تنظيم جلسة إثراء معرفي جديدة ضمن المبادرة لطالبات جامعة الملك سعود بالرياض، في شهر أكتوبر الجاري، بالتعاون مع سفارة الدولة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرةً إلى الهدف النبيل لهذه المبادرة، التي تم إطلاقها في أغسطس 2017، لترسيخ ثقافة العطاء لدى المرأة الإماراتية بصفة خاصة والمجتمع عموماً، من خلال تسليط الضوء على المسيرة الحياتية والمهنية لنماذج نسائية إماراتية، عُرِف عنها العطاء في مجالات متنوعة، ونقل تجاربها الملهمة إلى شريحة واسعة من الطالبات والموظفات.

تعليم الفتيات

واطلع مجلس الإدارة على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والتي شملت العديد من المشروعات والمبادرات لمؤسسة دبي للمرأة، ونادي دبي للسيدات، والمكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حيث ثمن المجلس جهود سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في دعم تعليم الأطفال والفتيات في الدول النامية، لما للتعليم من أثر مستدام في هؤلاء الأطفال ومجتمعاتهم، وأشاد الأعضاء في هذا الصدد بالانتهاء من مدرسة تعليم ابتدائي جديدة في منطقة هاتكولي بجمهورية نيبال، وبدء الدراسة فيها بالفعل هذا العام، وذلك ضمن حملة «لتعليمها»، التي أطلقتها «مبادرة المنال الإنسانية»، بالتعاون مع «دبي العطاء»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف تعليم الأطفال، خصوصاً الفتيات، في الدول النامية، لتصبح بذلك ثاني مدرسة يتم تشييدها ضمن هذه الحملة التعليمية التنموية الإنسانية بعد بناء مدرسة تعليم ابتدائي في جمهورية السنغال العام الماضي.

وقدمت مديرة نادي دبي للسيدات، لمياء عبدالعزيز خان، عرضاً تناول مراحل بناء واستكمال هذه المدرسة بجمهورية نيبال، واستقبالها للطلبة والطالبات الأطفال، ضمن عرض شامل تضمّن مشروعات النادي خلال الفترة الماضية، منها مستجدات المشروع التطويري لنادي دبي للسيدات، الذي يشتمل على تطوير مرافق وأجهزة المركز الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للعضوات والزائرات.

كما نظم النادي يوماً مفتوحاً للشقيقات السعوديات بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، ضمن الفعاليات العديدة التي عمت أرجاء الدولة احتفالاً بهذه المناسبة العزيزة، وتأكيداً على العلاقات التاريخية الراسخة، والرؤية الواحدة التي تجمع البلدين الشقيقين، حيث فتح النادي أبوابه للسيدات السعوديات المقيمات والزائرات، وأقام فعاليات رياضية واجتماعية متنوعة، تعكس عمق هذه العلاقات الأخوية والتقاليد السعودية الأصيلة.

الهوية المؤسسية والموقع الإلكتروني

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مديرة إدارة الاتصال الحكومي، ميثاء شعيب، قدمت عرضاً عن الهوية المؤسسية الجديدة لمؤسسة دبي للمرأة، التي تعكس أهدافها واستراتيجية عملها، وبما يعبر عن رؤية القيادة الرشيدة لدور المرأة حاضراً ومستقبلاً، كما يجري العمل على تحديث شامل للموقع الإلكتروني من حيث التصميم والمضمون والمحتوى، ليأتي معبراً عن الهوية الجديدة، ومرجعاً للمعلومات الخاصة بالمرأة الإماراتية وإنجازاتها والمبادرات الحكومية لتعزيز دورها.

المكتب الثقافي

وقدمت مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، المها البستكي، عرضاً بأهم مبادرات وإنجازات المكتب الثقافي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التي شملت تنظيم عدد من الورش الفنية الجديدة ضمن مبادرة «الفن في المدارس»، بهدف توفير منصات فنية لصقل مهارات المواهب الإبداعية الواعدة، وتشجيعها على ممارسة الفن والاستفادة من الخبرات المتنوعة لمجموعة من الفنانين الإماراتيين الذين يشرفون على هذه الورش. وتناول العرض أبرز المبادرات التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، والتي تعكس رؤية وتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بإبراز نجاحات الفنانات الإماراتيات ودعمهن بكل السبل المتاحة، من خلال تسليط الضوء عليهن وإشراكهن في البرامج المتنوعة للمكتب الثقافي، وعبر شراكاته المتعددة مع فنانين عالميين ومؤسسات فنية دولية، ما يتيح لهن الفرصة للانطلاق بأعمالهن إلى العالمية، إضافة إلى رعاية الموهوبين الصغار والوصول إليهم بمدارس الدولة وتشجيعهم على ممارسة الفن، ليصبحوا نواة لجيل جديد يسهم في دعم المشهد الفني والثقافي المزدهر في الدولة. وعُقِد الاجتماع بحضور مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، هالة يوسف بدري، وأعضاء مجلس الإدارة: خولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، وهدى السيد محمد الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومنى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان، وفهيمة عبدالرزاق البستكي نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، وهدى عيسى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في «دبي القابضة»، وجهاد عبدالرزاق كاظم مدير الخدمات القانونية بغرفة دبي، والجود أحمد لوتاه، مصممة ورائدة أعمال، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

منى المري:

«مبادرات محلية وإقليمية ودولية تترجم رؤية محمد بن راشد لتعزيز دور المرأة في شتى المجالات».

مجلس إدارة المؤسسة اطّلع على إنجازات الفترة الماضية وخطة عمل المرحلة المقبلة.

حملة «لتعليمها»، ضمن مبادرة المنال الإنسانية، تواصل جهودها العالمية.

إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة وتطوير شامل للموقع الإلكتروني.

تطوير شامل للمركز الصحي بنادي دبي للسيدات، لتقديم أفضل الخدمات للعضوات والزائرات.