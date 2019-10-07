الامارات | يد ضخمة ممسكة بباقة تيوليب تحيي ذكرى هجمات باريس

شكرا لقرائتكم خبر عن يد ضخمة ممسكة بباقة تيوليب تحيي ذكرى هجمات باريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى الفنان الأميركي جيف كونز العاصمة الفرنسية باريس منحوتة تصور يداً ضخمة ممسكة بباقة من زهور التيوليب الملونة، تكريماً لذكرى ضحايا هجمات نوفمبر 2015.

والمنحوتة التي يبلغ طولها 12 متراً تضم 11 من زهور التيوليب التي ترمز في بعض الثقافات إلى الحب.

وقال كونز إنه صنع باقة التيوليب للتعبير عن دعم الأميركيين للشعب الفرنسي، بعد الهجمات التي تسببت في مقتل 130 شخصاً.

وأضاف للصحافيين «عايشت كمواطن في نيويورك تجربة هجمات الـ11 من سبتمبر، والكآبة التي خيمت على المدينة. لقد استغرق الأمر سنوات لكي تعود المدينة إلى الحياة من جديد». وتابع كونز أن 80% من عائدات بيع حقوق الملكية الفكرية لهذا العمل الفني، الذي كُشف النقاب عنه أخيراً، ستذهب لأسر الضحايا، بينما ستخصص نسبة 20% لصيانة المنحوتة.