الامارات | سيلفي لـ «وسط البلد» المصرية في المجمع الثقافي

شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفي لـ «وسط البلد» المصرية في المجمع الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم أن مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي يختلف كثيراً عن أجواء حفلات فرقة «وسط البلد»، التي اعتادت أن تقدم حفلاتها في مسارح مكشوفة، ويتابعها الجمهور وقوفاً، بما يتيح له التفاعل مع أغاني وموسيقى الفرقة، إلا أن الحفل الذي أحيته الفرقة المصرية، مساء أول من أمس، في المجمع الثقافي، شهد تفاعلاً كبيراً من الحضور الذي حافظ على حماسه طوال الحفل، الذي استمر ساعة ونصف الساعة تقريباً.

في بداية الحفل، وهو الأول لهم في العاصمة الإماراتية، أعرب مطرب الفرقة، هاني عادل، عن سعادتهم بلقاء الجمهور في أبوظبي، مشيداً بحسن تنظيم الحدث وتعاون القائمين عليه، لينتقل إلى الغناء ويقدم توليفة من أغاني الألبومات التي قدمتها الفرقة على مدار أكثر من 20 عاماً، وهي «وسط البلد» و«روبابيكيا» و«كراكيب»، و«بنطلوني الجينز» الذي صدر أخيراً، ومن هذه الأغاني «المليحة في الخمار الأسود»، «كراكيب»، «هيلا هوب»، «رقصة حياة»، «عاللي اتغرب»، «أنتيكا» و«بخاف من الليل». ومن ألبوم «بنطلوني الجينز»، الذي عادت به الفرقة إلى الساحة الغنائية بعد ثلاث سنوات من الألبوم السابق له، قدمت أغنية «القاسية» التي تميزت بلهجتها وألحانها الصعيدية، و«باصور لما أتصور» التي تنتقد كلماتها هوس البعض بالتصوير، وعرض صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لإقناع متابعيهم أنهم يعيشون حياة سعيدة حتى وإن لم يكن ذلك حقيقياً، وحرص هاني عادل على أن يمسك الجوال خلال غناء الأغنية والتقط «سيلفي» مع الجمهور ومع أعضاء الفرقة، وهو ما أطلق عليه «طقوس» أداء الأغنية. كذلك قدمت الفرقة أغنيتها الشهيرة «تسمحيلي» التي عرضت في فيلم «زي النهارده»، لكن بتوزيع خليجي، وأوضح عادل أن التوزيع الجديد كان نتيجة تحدٍّ أمام فريق غنائي آخر لتقديم أغانيهم بتوزيعات مختلفة، أيضاً قدمت الفرقة أغنية «محسوبكو انداس» للموسيقار سيد درويش.

وعبّر هاني عن سعادته بالغناء على مسرح المجمع الثقافي، الذي وصفه بأن «له هيبة ويظهر الاهتمام به من الخارج والداخل، ويتميز فريق العمل فيه بالتنظيم والاحترافية، وهو ما ساعد الفرقة على أن تقدم حفلاً ناجحاً»، معرباً عن أمله في «أن يظل المكان مركزاً فنياً لكل الفرق ومختلف المؤدين للأشكال الموسيقية المتنوعة». كما تقدم بالشكر إلى «الجمهور الذي حضر من أبوظبي ومن إمارات أخرى، وبعضهم حضر من دول أخرى».

موسيقى بديلة

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تعد فرقة «وسط البلد» هي الفرقة الرائدة في المشهد الموسيقي المصري والعربي، فقد نشأت في القاهرة عام 1999، ومهدت للموسيقى البديلة في المنطقة، حيث مزجت بين أصوات الشرق الأوسط والنغمات الغربية، كما قدمت مجموعة من الأساليب والأنماط الجديدة مثل السوفت روك، وموسيقى العالم، والموسيقى الفولكلورية، واللاتينية، والجاز، والبلوز في أغانٍ عربية، وتُظهر الأغنيات الجديدة لألبوم الفرقة الأخير، العديد من جوانب الحاضر الذي نحياه.

تعاون مع الجسمي

عن تعاون الفريق مع فنانين آخرين، اعتبر هاني عادل أن الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، هو الفنان الذي يرغبون في الغناء معه لحبهم له، مشيراً إلى أن تجاربهم السابقة في التعاون مع فنانين، كانت تتم بناء على طلب هؤلاء الفنانين، لرغبتهم في تجديد موسيقاهم.

الحفل شهد تفاعلاً كبيراً من الحضور، الذي حافظ على حماسه لأكثر من ساعة ونصف الساعة.