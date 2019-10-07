الامارات | «إكسبو دبي».. تصاميم تزهو في اليوم العالمي للعمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو دبي».. تصاميم تزهو في اليوم العالمي للعمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة اليوم العالمي للعمارة، الذي يوافق السابع من أكتوبر، كشف «إكسبو 2020 دبي» عن عدد من الصور الجديدة لموقع الإنشاءات في الحدث العالمي، التي تبرز مباني صممها معماريون مرموقون على مستوى العالم، بالإضافة إلى مهندسين متميزين من مختلف أنحاء العالم.

وخلال «إكسبو دبي» سيتعرف عشاق الهندسة المعمارية، ومن بدأوا شق طريقهم في هذا المجال، إلى المزيد عن الإبداع المعماري في الحدث الذي يستمر 173 يوماً، مع سلسلة من الرحلات المعمارية. وستشمل الرحلات المخصصة للإنجازات المعمارية المتميزة لـ«إكسبو دبي» مجموعة من الجولات الإرشادية والاستكشافية والحصرية حول الموقع، الذي تبلغ مساحته 4.38 كيلومترات مربعة، باستخدام أحدث التقنيات لإثراء التجارب.

وبدءاً من ساحة الوصل المتميزة وأجنحة الموضوعات، إلى 192 جناحاً من أجنحة الدول في جميع أنحاء الموقع، ستكون هناك تصاميم تحاكي كل الأذواق والاهتمامات في «إكسبو دبي».