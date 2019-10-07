الامارات | بطلة «الجوكر»: جزء من قلبي في برلين دائماً

شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة «الجوكر»: جزء من قلبي في برلين دائماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الممثلة الألمانية - الأميركية، زازي بيتز، بطلة فيلم «الجوكر»، إن برلين تعد جزءاً من الوطن بالنسبة لها. وأضافت الممثلة الشابة لصحيفة «بي. تست» «برلينر تاجس تسايتونج» الألمانية، أمس: «إنني أميركية بالتأكيد بشكل أكبر، ولكن لايزال جزء من قلبي في برلين دائماً، إذ جئت إلى العالم في مستشفى شاريته عام 1991». وتشارك بيتز النجم خواكين فينيكس بطولة «الجوكر»، المقرر عرضه في ألمانيا الخميس المقبل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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