بـ"البدلة الميري".. كواليس جلسة تصوير خريجات المعهد الفني الشرطي للتمريض

بالبدلة البيضاء الشرطية، والكاب، تألقت 16 فتاة، من خريجات المعهد الفني الشرطي للتمريض، بعدسة المصور كريم الصافي، في جلسة تصوير مميزة أثناء حفل تخرج دفعة هذا العام.

بحجاب أسود، وحذاء بنفس اللون مرتفع قليلًا، وقفت الفتيات في عديد من الأوضاع، وملامح الفرحة والإنجاز على وجوههن، عقب إتمامهن سنوات الدراسة.

بوقفات شبه رسمية، وأخرى تبدو عليها المرح، باتت صور الجلسة تتداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بهن، وبجلسة التصوير.

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"اشترطوا لبس البدلة"

أكد كريم الصافي، مصور الجلسة، أنه تلقى اتصالًا الشهر الماضي، من إحدى الخريجات، تطلب منه جلسة التصوير، للاحتفال بالتخرج بطريقة مختلفة ومميزة، عن الحفلات الاعتيادية، قائلًا: "كانوا 16 بنت، واشترطوا التصوير بالبدلة والكاب، عشان الصور تكون أحلى، لكن أنا اللي اخترت المكان، والإضاءة عشان تتوافق مع لبسهم".

وعن كواليس الجلسة، قال المصور لـ "هُن": "اختارنا حديقة الأزهر، والتصوير خد حوالي 3 ساعات"، متابعًا: "البنات متعبونيش في التصوير، بالعكس كانوا متجاوبين جدًا للتعليمات عشان كده الصور خرجت بالشكل ده".

وعن ردود الأفعال، أكد "الصافي" أنه تلقى ردود أفعال إيجابية جدًا مع نشر أول صورة من الجلسة، ووجدها متداولة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.