شاهد.. أصالة تلفت الانتباة بإطلالة من ريش في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
شاركت الفنانة السورية أصالة نصري، متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت خلال بإطلالة مألوفة، إذ عادةً ما تفضل الظهور بتصميمات من هذا الشكل.
وظهرت أصالة بفستان off shoulders رمادي اللون، مزين بالريش، اعتمد تصميمه على دمج طبقتين من الأقمشة وتزينت الطبقة العلوية وأطراف الأكمام بالريش، وببعض حبات الخرز والتطريزات البراقة.
جاء الفستان مفرغ من الجانبين من عند منطقة الخصر حتى الأطراف أسفله بطانة تتخذ لون الجسم، واتسم بالقصات الحادة .
واعتمدت على تصفيفة الشعر البني المرفوع، والغرة الطويلة المتطايرة، ومكياج بسيط متناغم مع لون بشرتها.
وقد كانت الفساتين المزينة بالريش من اختيار الكثير من نجمات العرب و فنانات هوليوود خلال هذا العام خاصة على الريد كاربت وبالمناسبات المختلفة.
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