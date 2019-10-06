في أكتوبر الوردي.. 7 فنانات أصبن بسرطان الثدي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – حسناء الشيمي:
يعد شهر أكتوبر -أو كما يطلق عليه "أكتوبر الوردي"- شهر التوعية بسرطان الثدي، والذي يشهد حملة عالمية تهدف إلى زيادة الوعي بثانٍ أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء على مستوى العالم.
ولم تكن المطربة إليسا الفنانة الوحيد التي أصيبت بسرطان الثدي، بل هناك عدد من الفنانات اللاتي عانين من هذا المرض الخبيث لسنوات طويلة، يستعرض "الكونسلتو" الأبرز منهن في الصفحات التالية.
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